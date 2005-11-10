Club Brugge, Tresoldi: "Giocare a San Siro è un sogno, per me è come un derby"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 20:00Serie A
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13.10.2026 20:00Serie A
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Nicolò Tresoldi, attaccante del Club Brugge, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League contro l'Inter: "Per me è come un derby, giocare qui a San Siro è sempre stato il mio sogno e farlo contro l'Inter, per me che sono milanista, è ancora meglio. È un sogno, spero di godermi il più possibile questi minuti e di divertirmi".
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