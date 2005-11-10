Galatasaray-Barcellona, le formazioni ufficiali: Leao sfida Yamal. Sane in panchina
Lorenzo Di Benedetto
Supersfida di Champions League tra il Galatasaray e il Barcellona, che si sfideranno a Istanbul nella seconda giornata della League Phase. Presente Leao dal primo minuti nella formazione dei turchi, così come Osimhen, mentre Sane si accomoderà inizialmente in panchina. Dall'altra parte Flick punterà su Gordon, Fermin Lopez e Yamal alle spalle di Dani Olmo.
Le formazioni ufficiali
Galatasaray (4-2-3-1): Ugurcan Cakir; Baris Alper Yilmaz, Sanchez, Jakobs, Eren Elmali; Lemina, Torreira; Yunus Akgun, Batrakov, Rafael Leao; Osimhen. A disposizione: Jankat Yilmaz, Enes Buyuk, Bitshiabu, Sallai, Gabriel Sara, Sane, Ugochukwu, Gundogan, Deniz Gul, Abdulkerim Bardakci, Berat Lus, Nhaga. Allenatore: Okan Buruk.
Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Joao Cancelo, Gerard Martin, Cubarsi, Eric Garcia; Pedri, Rodri; Gordon, Fermin Lopez, Yamal; Olmo. A disposizione: Szczesny, Livakovic, Balde, Farinas, Gavi, Jesus, Xavi Espart, Adeyemi, Bernal, Kounde, Abdelkarim. Allenatore: Hansi Flick.