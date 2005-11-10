Tresoldi sul figlio Nicolò: "Il suo sogno è giocare nel Milan. L'Italia? Sceglierà con il cuore"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Emanuele Tresoldi ha parlato del figlio Nicolò e della possibilità che possa vestire la maglia della Nazionale italiana: "Ne abbiamo parlato tanto ma sarà Nicolò a decidere cosa sia meglio per lui. Di sicuro sceglierà con il cuore, non per l’opportunità tecnica".

Sul perché non abbia ancora scelto la Nazionale italiana ha spiegato: "Perché ha dovuto gestire una situazione più grande di lui. Ha promesso al ct tedesco dell’Under 21 che avrebbe completato il ciclo: può battere i record realizzativi di categoria, visto che gli mancano 2 gol. Dopo l’Europeo si vedrà: speriamo intanto che si confermi ad alti livelli". Ma non c'è solo Mancini, anche Klopp avrebbe bussato alla porta: Si è fatto sentire, come era normale che fosse".

Se il figlio dovesse scegliere la nazionale tedesca: "Dispiaciuto è una parola grossa. Certo, io sono italiano e lo è anche Nicolò, per nascita e famiglia. Ma esistono legami di riconoscenza che è impossibile ignorare. Lui è cresciuto là, parla quattro lingue, è un cittadino del mondo. In ogni caso deluderà qualcuno. Ma andrà rispettato". Ed infine su un futuro in A: "Magari sì. Il suo sogno è indossare la maglia del Milan". E se lo chiamasse l'Inter? "Non sono affatto sicuro che accetterebbe. L’animo del tifoso potrebbe prevalere".