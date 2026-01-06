Como a caccia di continuità. La Provincia in prima pagina: "A Pisa per non fermarsi"

"Como ancora in campo. A Pisa per non fermarsi". Titola così in primo piano il quotidiano La Provincia, che mette in risalto i lariani e il match in programma oggi pomeriggio contro il Pisa. La formazione di Cesc Fabregas dalle 15 farà visita ai toscani, inaugurando così il programma dell'Epifania e il diciannovesimo turno di campionato. Una gara certamente alla portata del Como, che va a caccia di continuità per restare in zona europea.

I lombardi sono reduci da due successi convincenti contro Lecce e Udinese, che sono risultati fondamentali per volare a quota 30 in classifica. Entusiasmo e tanta voglia di proseguire lungo questa scia positiva per il Como, che avrà una grande occasione per centrare la terza vittoria di fila e agganciare almeno momentaneamente Roma e Juventus. Non sarà certo facile però contro il Pisa, in ripresa dopo il pareggio ottenuto nell'ultimo turno contro il Genoa.

Fabregas paga le assenze di Morata e Diao, così come quelle di Addai e Goldaniga. In ogni caso l'allenatore dovrebbe optare ancora per un 4-2-3-1: in porta Butez, centrali Ramon e Diego Carlos ocn Smolcic a destra e Alberto Moreno sulla sinistra. A centrocampo Da Cunha e Perrone mentre sulla trequarti dovrebbe rivedersi Nico Paz. Sugli esterni spazio per Vojvoda e Rodriguez, che agiranno in supporto dell'unica punta Douvikas.