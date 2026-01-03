Como, Da Cunha: "Europa? Non ci pensiamo. Fabregas prende fiducia nel vederci giocare"
Lucas Da Cunha, centrocampista del Como, ha parlato al termine della partita. Di seguito le sue parole.
Dopo sei errori siete tornati a segnare su rigore, quanto ti fa piacere?
"Siamo molto contenti per iniziare l'anno bene.
Come si fa a non pensare all'Europa?
"Non ci pensiamo. Vogliamo fare punti, guardare avanti perchè mancano tante partite".
Come si fa a creare questo gruppo?
"Fabregas prende fiducia nel vederci giocare assieme".
