Da Cunha, un errore e una gara enorme: sempre più titolare nella Francia di Zidane

Tutto bello per Lucas Da Cunha, premiato da Zinédine Zidane con la maglia da titolare della Francia e stavolta in un classico, contro l'Italia allo Stade de France. Peccato quel controllo sbagliato che ha portato alla rete di Bastoni per l'1-1 che fa sperare ancora l'Italia in Nations League, perché in fin dei conti il resto della partita del centrocampista e capitano del Como è stata nuovamente da applausi.

Qualche numero

Alla seconda apparizione assoluta da prima scelta del ct campione del Mondo e insieme ai Bleus, il 25enne sta vivendo un momento magico. In campo, ancora una volta, ha macinato numeri incredibili: 82 passaggi riusciti su 85, dei quali 53 su 56 nella metà campo avversaria, per una precisione del 95%. Oltre alla totalità (3 su 3) di lanci lunghi perfettamente realizzati, tra sventagliate e aperture a pescare più volte Doué e gli altri compagni aperti per ricevere e puntare gli Azzurri. Dati alla mano, rispetto a Cherki e Rabiot, Da Cunha è stato più pulito e preciso. Un filtro perfetto a centrocampo.

La difesa di Zidane

Zidane non lo ha colpevolizzato per l'errore tecnico in una zona così pericolosa del campo e l'1-1 subito: "Io mi tengo tutto il resto. Non è la sua palla persa… Fa parte del gioco. Non è la cosa più importante, la cosa più importante è ciò che ho visto dai miei giocatori", ha assicurato Zidane. Una bella risposta, che riflette il pieno sostegno e la fiducia verso un giocatore che ha appena iniziato ad assaporare cosa voglia dire rappresentare la Francia.