Maignan out, dopo Vasquez con la Roma tocca a Torriani al Milan: la grande occasione per il 2005

La tre giorni di coppe che si chiuderà stasera con le gare di Europa League e Conference, dopo le gare di Champions giocate tra ieri e martedì, sarà ricordata, per quel che riguarda le squadre italiane, per le occasioni avute da due portieri che mai avrebbero pensato di poter vivere da protagonisti le gare sul palcoscenico europeo. Due giorni fa è toccato a Devis Vasquez, terzo portiere della Roma, che a Old Trafford si è trovato a essere titolare a causa degli infortuni di Svilar prima, ormai da settimane, e Gollini poi, fermato da un problema alla schiena, mentre oggi alle 18.45 toccherà a Lorenzo Torriani, che prenderà il posto dello squalificato Maignan tra i pali del Milan.

Seconda presenza, la prima da titolare, per Torriani

Il portiere classe 2005, a dire il vero, ha già fatto il suo esordio in Europa League due settimane fa, nella gara persa dei rossoneri contro il Bournemouth per 3-0, quando entrò a gara in corso per prendere il posto di Mike Maignan, espulso per la tanto discussa manata che è costata anche il calcio di rigore del raddoppio degli inglesi. Quella di stasera sarà però la sua prima da titolare, in una gara, quella contro il Ferencvaros, importantissima per i rossoneri.

A San Siro arriverà infatti una delle squadre a punteggio pieno dopo le prime tre giornate di Europa League e il Milan avrà un solo risultato a disposizione, o quasi. La squadra di Amorim, come affermato anche dallo stesso allenatore in conferenza stampa alla vigilia, dovrà infatti vincere a ogni costo per rimettersi nella giusta carreggiata dopo due sconfitte nelle prime tre. Contando anche su Torriani, che vivrà una serata magica. Una serata che non vorrà certo rovinare.