Cesc Fabregas, tecnico del Como, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League contro l'AEK Atene, ha risposto anche a una domanda sui gravi infortuni che negli ultimi giorni hanno colpito anche Desire Doue e Harry Kane, rispettivamente di PSG e Bayern Monaco: "Il calcio, non lo dico io, ma per i giocatori soprattutto è sempre più pericoloso. Devono saper gestire l'ambiente, voi, i tifosi, la loro pressione di migliorare e fare bene. Non solo ai giocatori, ma anche agli allenatori, guarda Kompany. C'è un'esigenza estrema. Olise infortunato, il Manchester City non vince, il Barcellona ha dovuto rimontare uno 0-2... è molto difficile.

La pressione nel calcio, quella che mettete voi. Dobbiamo convivere con questo. Per me è fondamentale saper gestire l'emozione. Noi dentro, a Mozzate, io sono il primo ma tutti gli altri con tranquillità e serenità. Lavorare come vogliamo essere, ma il calcio è più veloce, più fisico e dobbiamo prendere decisioni. Perché non gioca Nico Paz? E Douvikas con il Feyenoord? Qua non ci sono fenomeni.

Noi abbiamo tutte le informazioni, se qualcuno non sta bene o la compagna di squadra è incinta e non ha dormito tanto. Non si parla della pressione di oggi nel calcio".