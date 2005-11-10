Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League contro l'AEK Atene, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha risposto anche a una domanda sul fatto che in molti adesso potrebbero considerare i lariani favoriti per la gara contro i greci: "No, non siamo favoriti. Siamo una società piccola, si respira un ambiente fantastico, anche al centro sportivo. Sappiamo quanto possiamo migliorare, i nostri limiti e siamo una squadra e una società molto chiara su questo. Proviamo a migliorare le cose, grazie a questi ragazzi che sono fantastici.

Dobbiamo continuare così. Se la gente parla non possiamo controllarlo, ma ci siamo guadagnati quello che abbiamo. Dobbiamo saper gestire le emozioni. I ragazzi stanno vivendo un momento in cui si parla molto più di loro, ma aiuta a maturare. Se vogliono diventare giocatori top devono saper gestire situazioni come questa. Ma dentro la squadra e a Mozzate sappiamo chiaramente di essere nuovi in questa competizione. Piano, con tranquillità, per saperla gestire".

La partita di domani può portare alla qualificazione. Le piacerebbe vincere con una rete al 90' o conta più l'idea del suo gioco?

"Io faccio come Alvini ieri. Ovviamente ci sono partite dove non si gioca bene, bisogna gestirle, quando non si è al 100%. Ci sono partite in cui dobbiamo essere bravi, dobbiamo saperle gestire per vincere. Ma cambiare tutto quello che si fa di bello qua, il nostro stile di gioco e vincere e competere bene... le vittorie non sono banali. Quando ti vedono così vogliono vincere di più così. Dobbiamo essere competitivi, saper gestire tante dinamiche. Rivedere i giocatori dopo le nazionali, dopo tanti giorni, non è facile. Poi Pisacane, che è mio amico e mi conosce come mio papà in senso calcistico. Da Cunha gioca in un ruolo differente da quella in stagione, Lahdo non ha mai giocato e lo fa per 20 minuti. La squadra si riconosce, per me questo è il lato più importante".