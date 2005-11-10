Napoli, gran prova di Lang: "Questo è l'anno zero, spero di avere una grande stagione"

L'esterno offensivo del Napoli Noa Lang ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match casalingo contro il Frosinone vinto per 3-0 e valido per la 6^ giornata di Serie A.

Eri il migliore in campo fino al secondo gol di De Bruyne.

"L'importante era vincere e così è stato".

Senti una fiducia diversa dall'anno scorso?

"L'anno scorso è stato difficile. Questo è l'anno zero, spero di avere una grande stagione".