Napoli, gran prova di Lang: "Questo è l'anno zero, spero di avere una grande stagione"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 22:56Serie A
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10.10.2026 22:56Serie A
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L'esterno offensivo del Napoli Noa Lang ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match casalingo contro il Frosinone vinto per 3-0 e valido per la 6^ giornata di Serie A.
Eri il migliore in campo fino al secondo gol di De Bruyne.
"L'importante era vincere e così è stato".
Senti una fiducia diversa dall'anno scorso?
"L'anno scorso è stato difficile. Questo è l'anno zero, spero di avere una grande stagione".
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