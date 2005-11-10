Napoli, tra poco Allegri in conferenza stampa dopo il successo col Frosinone

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Napoli, tra poco Allegri in conferenza stampa dopo il successo col FrosinoneLive TMW
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Pierpaolo Matrone
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10.10.2026 22:54Serie A
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Al termine del match valido per la sesta giornata di campionato contro il Frosinone, il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.
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