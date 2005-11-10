Napoli, De Bruyne: "Ruolo? Preferisco da 8 o da 10, ma oggi servivo da un'altra parte"

Il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match casalingo contro il Frosinone valido per la 6^ giornata di Serie A e chiuso con un successo per 3-0.

Hai trovato un feeling speciale con il club e con la Nazionale?

"Dovevamo vincere, è stata una buona partita. Nel secondo tempo abbiamo un po' sofferto, ma poi l'abbiamo portata a casa".

Dove ti trovi meglio in campo?

"Preferisco da 8 o da 10, oggi ho giocato in una posizione diversa ma non è un problema".

Era importante iniziare questo ciclo con una vittoria?

"Calendario molto difficile, ma dobbiamo andare avanti e fare il meglio possibile".