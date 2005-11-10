Frosinone, Alvini: "Partita che dà spunti per migliorare, poco efficaci negli ultimi metri"

Il mister del Frosinone Massimiliano Alvini ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida esterna sul campo del Napoli chiusa con un ko per 3-0 e valevole per la 6^ giornata di Serie A.

Sul rigore si è arrabbiato?

"Il rigore lo pari, te lo fanno ripetere e cambia l'inerzia. se il piede non era sulla linea è giusto farlo ripetere. Peccato, perché avevamo ripreso la partita: abbiamo preso un rigore che potevamo evitare e lì ce la siamo complicata".

Meno efficaci in avanti del solito?

"La vittoria del Napoli è meritata, il risultato è troppo ampio. Sulla prestazione, siamo stati meno efficaci di altre partite. Non abbiamo pulito bene la palla sul primo passaggio, dando loro la possibilità di fare una partita diversa. Non sono negativo con la squadra, ma neanche positivo. C'è da lavorare e questo è il percorso che dobbiamo fare".

Mancata qualità di scelta negli ultimi 20 metri?

"Abbiamo fatto un'uscita sbagliata in non possesso nel primo tempo e abbiamo fatto scelte sbagliate negli ultimi metri quando il punteggio era sullo 0-0. Nel secondo tempo, quando avevamo l'occasione per riaprirla, la partita poteva cambiare negli ultimi 10 minuti e non siamo stati efficaci nel metterla dentro. La partita l'abbiamo fatta, siamo mancati nelle scelte finali".

Il Frosinone è arrivato a questa partita con leggerezza: per le vostre caratteristiche, questo è stato un limite?

"Nel percorso che possiamo e vogliamo fare, la partita di oggi dà tanti spunti per migliorare. Tanti giocavano per la prima volta al Maradona: non siamo stati così belli ed efficaci. La nostra identità c'è stata, ma non al meglio e dobbiamo migliorare l'approccio a questo tipo di partite perché davanti abbiamo una squadra più forte. Potevamo essere più efficaci in certe occasioni sullo 0-0".