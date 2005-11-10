Champions, i bomber di scorta non tradiscono il Barça. Buchanan dà 3 punti al Villarreal
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Michele Pavese
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Oggi alle 20:41Serie A
autore Michele Pavese
25.11.2026 20:41Serie A
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Il tridente di scorta fa felice Hansi Flick. Il Barcellona domina a Baku e rifila quattro reti al malcapitato Sabah. Protagonisti gli attaccanti scelti dal tecnico tedesco: Gordon segna la doppietta che stappa la sfida, Adeyemi e Gabriel Jesus chiudono i giochi dopo un'ora di gioco. Per i padroni di casa la soddisfazione di una rete contro la corazzata blaugrana.
Vince anche il Villarreal, che passa sul campo dello Slavia Praga grazie a Buchanan.
Sabah - Barcellona 1-4: 31' e 51' Gordon, 55' Adeyemi, 60' Gabriel Jesus, 63' Mickels (S)
Slavia Praga - Villarreal 0-1: 62' Buchanan
Ore 21
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