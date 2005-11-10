Barcellona, caso Abdelkarim in Egitto: lite in campo con il ct dopo il ko col Sudafrica

Da grande promessa del calcio egiziano a protagonista di un caso che sta facendo discutere il Paese. Hamza Abdelkarim, attaccante diciottenne del Barcellona, è finito al centro delle polemiche dopo la sconfitta per 1-0 dell'Egitto contro il Sudafrica. Il giovane, reduce dal primo gol con la Nazionale maggiore realizzato pochi giorni prima contro il Sud Sudan, è partito nuovamente dalla panchina. Al termine dell'incontro, le immagini hanno mostrato un acceso confronto in campo tra Abdelkarim e il commissario tecnico Hossam Hassan. Secondo quanto riportato da Sport, l'episodio ha alimentato il dibattito in Egitto, dove in molti stanno mettendo in discussione la gestione di uno dei talenti più promettenti della selezione.

El Tabei critica Hossam Hassan: "Abdelkarim meritava di partire titolare"

Tra le voci più critiche c'è quella dell'ex nazionale e giocatore dello Zamalek Bashir El Tabei: "La squadra non ha né personalità né carisma, a parte Muhannad Lashin, e sarebbe stato meglio inserire Hamza Abdelkarim nell'undici titolare e dargli una maggiore opportunità, soprattutto considerando che si trattava di un'amichevole". Il caso arriva proprio mentre l'attaccante sta vivendo una fase di forte crescita. Dopo i quattro gol realizzati nel precampionato del Barça, Abdelkarim ha trovato i primi minuti ufficiali con la prima squadra catalana. A settembre il club blaugrana ha inoltre prolungato il suo contratto fino al 2030, confermando la fiducia nel classe 2008.

Il Barcellona punta forte su Abdelkarim

La scelta del Barcellona è stata quella di trattenere Abdelkarim in rosa invece di mandarlo in prestito durante l'estate. Nonostante uno spazio ancora limitato nella Liga, il suo profilo è particolarmente apprezzato da Hansi Flick e Deco. Anche con l'Egitto i primi segnali erano stati incoraggianti: contro il Sud Sudan gli erano bastati pochi minuti per trovare il primo gol con la Nazionale maggiore. Resta ora da capire se quanto accaduto dopo la sfida con il Sudafrica avrà ripercussioni sul rapporto con Hossam Hassan. In Catalogna, intanto, continuano a seguire con grande attenzione la situazione di un talento sul quale il club ha deciso di investire per il futuro.