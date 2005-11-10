Con una nota pubblicata online DAZN ha presentato “Winning: la sfida di tornare a vincere”, il docufilm di 55 minuti che ripercorre la carriera e l’eredità di José Mourinho, in occasione del suo ritorno sulla panchina del Real Madrid.

Diretto da Iván Fanlo e prodotto da Grup Mediapro, il documentario ripercorre le tappe del percorso professionale di Mourinho, dagli esordi al fianco di Sir Bobby Robson e Louis van Gaal fino ai trionfi con Inter e Real Madrid, approfondendo gli elementi che ne hanno decretato il successo: dalla capacità di trasformare la mentalità dei giocatori e costruire squadre vincenti alla gestione dello spogliatoio, passando per il rapporto con la pressione mediatica e la sua visione tattica del gioco.

Tra i capitoli più significativi del docufilm spicca l'esperienza di Mourinho alla guida del Real Madrid tra il 2010 e il 2013, segnata dalla rivalità con il Barcellona di Pep Guardiola. In quegli anni, il tecnico portoghese riuscì a imporsi nel campionato 2011-2012 portando i Blancos al titolo con lo storico record di 100 punti, grazie alla sua capacità di guidare il gruppo e di trasmettere alla squadra la determinazione necessaria per affrontare le sfide più complesse.

Le diverse sfaccettature dell'allenatore sono analizzate nei capitoli in cui è suddiviso il documentario: dall'“illusionista”, capace di motivare i giocatori e valorizzarne il potenziale, allo “scudo umano”, che concentra su di sé le pressioni mediatiche per proteggere i calciatori, fino allo “stratega”, in cui emergono la sua lettura del gioco e la sua visione tattica. Tre dimensioni che restituiscono la complessità del metodo Mourinho e il suo modo di interpretare il ruolo di allenatore.

A dare voce a questo racconto sono alcuni dei calciatori che hanno lavorato al suo fianco, tra cui Mario Balotelli, Wesley Sneijder, Raúl Albiol e Claude Makélélé, affiancati dalle testimonianze di giornalisti ed esperti che offrono punti di vista differenti sulla sua carriera. Attraverso i loro racconti emerge un ritratto a più voci di Mourinho, dentro e fuori dal campo, e del segno che ha lasciato nei club che ha guidato.

Oggi, a distanza di tredici anni dalla sua prima esperienza sulla panchina dei Blancos, Mourinho è chiamato a misurarsi con una nuova sfida: riportare il Real Madrid ai vertici del calcio europeo. Il documentario rappresenta l'occasione perfetta non solo per riscoprire il tecnico che ha guidato l'Inter allo storico Triplete, ma anche per prepararsi al grande ritorno in campo de LALIGA EA SPORTS, dove i Blancos, guidati proprio dallo Special One, affronteranno il Celta Vigo di Claudio Giráldez. Il match, valido per la 13ª giornata di campionato, sarà live sabato 21 novembre alle 21:00 in esclusiva su DAZN.

Con “Winning: la sfida di tornare a vincere”, DAZN continua ad ampliare il proprio catalogo di contenuti sportivi on demand, portando gli appassionati alla scoperta delle storie di alcune delle figure più importanti del calcio e offrendo uno sguardo sul lato più umano dello sport, che va oltre il risultato e i novanta minuti di gioco.