Como-Roma 0-0, le pagelle: Ramon totem, follia Malen. Gollini spegne le speranze di Nico Paz

Occasioni, spettacolo, polemiche, un palo e un'espulsione a condire il folle Como-Roma del lunch match domenicale (valido per la 6a giornata di Serie A), ma al triplice fischio finisce 0-0: un punto per parte, con Gasperini contrariato per l'Inter a fuggire da sola in vetta, mentre i lariani si portano al fianco del Milan.

LE PAGELLE DEL COMO (a cura di Yvonne Alessandro)

Butez 6 - Soffia per spingere sul palo il destro di Pellegrini, uscita provvidenziale su De Roon. La mira storta di Dybala lo aiuta oggi.

Couto 6 - Sbanda fin troppo difensivamente a tu per tu con Wesley, quando prende le distanze si ritrova e il Como trema meno. Dall'88' Kempf 6 - Ariete in più nel finale.

Ramon 7 - Vecchie ruggini con Mancini in alcune spallate prepotenti, tra tackle tempestivi e letture anticipate mette una pezza a imbucate velenose della Roma. Non si fa mancare nulla e nel finale forza i nervi di Mancini & co da attaccante aggiunto.

Chalobah 6,5 - Guardare a vista il capocannoniere del campionato è la missione del giorno: gli riesce benissimo. Invalicabile in marcatura stretta, ma anche nelle corse all'indietro a campo aperto.

Kaiki 6,5 - Personalità da vendere nell’uno contro uno su Molina, contiene come può l’asse Mancini-Molina in fase di non possesso.

Perrone 6,5 - In mezzo ad un traffico di maglie e aggressività estrema, si destreggia con classe e pulizia tecnica: 89% di precisione in lungo e in largo. Filtro magico. Dall’88’ Milla s.v.

Da Cunha 6 - Partita di sacrificio e un paio di sporcature decisive per rompere il gioco della Roma. Dal 78’ Baturina 5,5 - Tempo limitato per incidere, ma poco tagliente nei duelli.

Diao 6,5 - Se scatenato al momento giusto e in spazi aperti arriva sempre in porta. Proteste plateali in seguito al contatto subito da Wesley gli causano il giallo. Nella ripresa offre un cioccolatino a Perrone, liberissimo di calciare in porta da posizione favorevole. E non lo scarta. Dall’88’ Addai s.v.

Nico Paz 6,5 - Si ritrova almeno due occasioni colossali per andare in gol, ma due pallonetti non scavalcano Gollini. I riflessi del portiere che gli negano la zurda sotto la traversa.

Caqueret 5,5 - Rischia di prendersi un giallo gratuito ma Fabbri lo grazia, ma getta al vento un regalo di Mancini dentro l'area. Dal 66’ Jesus Rodriguez 6,5 - Esce a fil di palo una chance nel finale. Peccato.

Douvikas 5 - Scompare tra Mancini e Ndicka, perde anche troppi palloni. L’unica occasione la spedisce sull’esterno della rete. Rimandato.

Allenatore: Fabregas 7 - Non bastano 4 occasioni da gol e l'uomo in più per i tre punti contro la Roma: il Como sbatte sullo 0-0 e ottiene solo un punto, ma ancora una volta al Sinigaglia i giallorossi soffrono. Dai tiri totali al possesso palla e gli xG: peccato.

LE PAGELLE DELLA ROMA (a cura di Giuseppe Lenoci)

Gollini 7 - Chiamato a sostituire Svilar, il portiere risponde presente: pochi tiri pericolosi subiti, ma è sul pezzo e legge in anticipo tutte le situazioni pericolose. Prova maiuscola per lui.

Mancini 7 - Ancora una volta il totem della squadra è lui: non si passa in difesa grazie alla sua preziosa prestazione, perfetta in ogni momento.

Ndicka 6,5 - Ottimo il lavoro del difensore nel corpo a corpo con Douvikas: non si distrae mai e garantisce sicurezza a Gollini in porta.

Hermoso 6 - Buona la prestazione del difensore, attento sugli assalti del Como e prezioso anche in zona offensiva. Dopo l'inferiorità numerica, viene richiamato in panchina.

Dal 61' Balerdi 6 - Entra bene in campo e il suo apporto è importante per preservare il prezioso punto maturato.

Molina 6 - Partita non particolarmente brillante per l'esterno argentino. Con l'espulsione di Malen arretra il suo baricentro e aiuta la difesa.

Dall'81' Rensch 6 - Nel suo quarto d'ora in campo viene prima spedito sui cartelloni pubblicitari, poi prende un calcio in faccia da Baturina. Tutto per difendere il risultato: Gasp non potrebbe essere che soddisfatto per il suo repertorio mostrato

Koné 7 - Se non si vede il gioco in 10 vs 11 il merito è soprattutto suo: il centrocampista è ovunque e copre tantissime zone del campo, con quantità e qualità.

Dal 90' Pisilli sv

De Roon 6,5 - Alla prima da titolare, in una gara già difficile di base, regge l'urto del Como soprattutto nella ripresa e alza un muro impressionante.

Wesley 6 - Meno straripante del solito, l'esterno è costretto a sacrificarsi più del dovuto per coprire tutta la fascia in campo.

Pellegrini 6,5 - Schierato a sorpresa da Gasperini, il centrocampista mette in mostra le classiche qualità e sfiora il gol con una conclusione dal limite: palla sul palo. Esce all'intervallo.

Dal 46' Soulè 6 - Entra per fare un lavoro diverso ma pochi minuti dopo il rosso a Malen è costretto a fare altro in campo. E lo fa bene.

Dybala 6 - Ad inizio gara spreca su assist di Malen. Paradossalmente, la responsabilità di gestire la gara con l'uomo in meno lo responsabilizza e migliora la sua prestazione nella ripresa.

Dal 90' Lulli sv

Malen 5 - Gara atipica per l'attaccante che non riesce a ricevere palla come vorrebbe. In un tentativo di recupero palla, forse per troppo istinto, interviene in ritardo e rimedia il cartellino rosso.

Allenatore: Gasperini 7 - In una gara già difficile da gestire, le sue scelte non mandano in confusione la squadra, rimasta quasi senza espressioni positive dopo il rosso a Malen. Lui dà il 5 all'attaccante, chiede testa e usa la panchina al meglio. Impossibile prendere più di un punto in questa situazione.