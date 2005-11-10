Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Como-Roma 0-0, le pagelle: Ramon totem, follia Malen. Gollini spegne le speranze di Nico Paz

Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 14:41Serie A
11.10.2026 14:41Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Occasioni, spettacolo, polemiche, un palo e un'espulsione a condire il folle Como-Roma del lunch match domenicale (valido per la 6a giornata di Serie A), ma al triplice fischio finisce 0-0: un punto per parte, con Gasperini contrariato per l'Inter a fuggire da sola in vetta, mentre i lariani si portano al fianco del Milan.

LE PAGELLE DEL COMO (a cura di Yvonne Alessandro)

Butez 6 - Soffia per spingere sul palo il destro di Pellegrini, uscita provvidenziale su De Roon. La mira storta di Dybala lo aiuta oggi.

Couto 6 - Sbanda fin troppo difensivamente a tu per tu con Wesley, quando prende le distanze si ritrova e il Como trema meno. Dall'88' Kempf 6 - Ariete in più nel finale.

Ramon 7 - Vecchie ruggini con Mancini in alcune spallate prepotenti, tra tackle tempestivi e letture anticipate mette una pezza a imbucate velenose della Roma. Non si fa mancare nulla e nel finale forza i nervi di Mancini & co da attaccante aggiunto.

Chalobah 6,5 - Guardare a vista il capocannoniere del campionato è la missione del giorno: gli riesce benissimo. Invalicabile in marcatura stretta, ma anche nelle corse all'indietro a campo aperto.

Kaiki 6,5 - Personalità da vendere nell’uno contro uno su Molina, contiene come può l’asse Mancini-Molina in fase di non possesso.

Perrone 6,5 - In mezzo ad un traffico di maglie e aggressività estrema, si destreggia con classe e pulizia tecnica: 89% di precisione in lungo e in largo. Filtro magico. Dall’88’ Milla s.v.

Da Cunha 6 - Partita di sacrificio e un paio di sporcature decisive per rompere il gioco della Roma. Dal 78’ Baturina 5,5 - Tempo limitato per incidere, ma poco tagliente nei duelli.

Diao 6,5 - Se scatenato al momento giusto e in spazi aperti arriva sempre in porta. Proteste plateali in seguito al contatto subito da Wesley gli causano il giallo. Nella ripresa offre un cioccolatino a Perrone, liberissimo di calciare in porta da posizione favorevole. E non lo scarta. Dall’88’ Addai s.v.

Nico Paz 6,5 - Si ritrova almeno due occasioni colossali per andare in gol, ma due pallonetti non scavalcano Gollini. I riflessi del portiere che gli negano la zurda sotto la traversa.

Caqueret 5,5 - Rischia di prendersi un giallo gratuito ma Fabbri lo grazia, ma getta al vento un regalo di Mancini dentro l'area. Dal 66’ Jesus Rodriguez 6,5 - Esce a fil di palo una chance nel finale. Peccato.

Douvikas 5 - Scompare tra Mancini e Ndicka, perde anche troppi palloni. L’unica occasione la spedisce sull’esterno della rete. Rimandato.

Allenatore: Fabregas 7 - Non bastano 4 occasioni da gol e l'uomo in più per i tre punti contro la Roma: il Como sbatte sullo 0-0 e ottiene solo un punto, ma ancora una volta al Sinigaglia i giallorossi soffrono. Dai tiri totali al possesso palla e gli xG: peccato.

LE PAGELLE DELLA ROMA (a cura di Giuseppe Lenoci)

Gollini 7 - Chiamato a sostituire Svilar, il portiere risponde presente: pochi tiri pericolosi subiti, ma è sul pezzo e legge in anticipo tutte le situazioni pericolose. Prova maiuscola per lui.

Mancini 7 - Ancora una volta il totem della squadra è lui: non si passa in difesa grazie alla sua preziosa prestazione, perfetta in ogni momento.

Ndicka 6,5 - Ottimo il lavoro del difensore nel corpo a corpo con Douvikas: non si distrae mai e garantisce sicurezza a Gollini in porta.

Hermoso 6 - Buona la prestazione del difensore, attento sugli assalti del Como e prezioso anche in zona offensiva. Dopo l'inferiorità numerica, viene richiamato in panchina.
Dal 61' Balerdi 6 - Entra bene in campo e il suo apporto è importante per preservare il prezioso punto maturato.

Molina 6 - Partita non particolarmente brillante per l'esterno argentino. Con l'espulsione di Malen arretra il suo baricentro e aiuta la difesa.
Dall'81' Rensch 6 - Nel suo quarto d'ora in campo viene prima spedito sui cartelloni pubblicitari, poi prende un calcio in faccia da Baturina. Tutto per difendere il risultato: Gasp non potrebbe essere che soddisfatto per il suo repertorio mostrato

Koné 7 - Se non si vede il gioco in 10 vs 11 il merito è soprattutto suo: il centrocampista è ovunque e copre tantissime zone del campo, con quantità e qualità.
Dal 90' Pisilli sv

De Roon 6,5 - Alla prima da titolare, in una gara già difficile di base, regge l'urto del Como soprattutto nella ripresa e alza un muro impressionante.

Wesley 6 - Meno straripante del solito, l'esterno è costretto a sacrificarsi più del dovuto per coprire tutta la fascia in campo.

Pellegrini 6,5 - Schierato a sorpresa da Gasperini, il centrocampista mette in mostra le classiche qualità e sfiora il gol con una conclusione dal limite: palla sul palo. Esce all'intervallo.
Dal 46' Soulè 6 - Entra per fare un lavoro diverso ma pochi minuti dopo il rosso a Malen è costretto a fare altro in campo. E lo fa bene.

Dybala 6 - Ad inizio gara spreca su assist di Malen. Paradossalmente, la responsabilità di gestire la gara con l'uomo in meno lo responsabilizza e migliora la sua prestazione nella ripresa.
Dal 90' Lulli sv

Malen 5 - Gara atipica per l'attaccante che non riesce a ricevere palla come vorrebbe. In un tentativo di recupero palla, forse per troppo istinto, interviene in ritardo e rimedia il cartellino rosso.

Allenatore: Gasperini 7 - In una gara già difficile da gestire, le sue scelte non mandano in confusione la squadra, rimasta quasi senza espressioni positive dopo il rosso a Malen. Lui dà il 5 all'attaccante, chiede testa e usa la panchina al meglio. Impossibile prendere più di un punto in questa situazione.

Articoli correlati

Immagine news 1
Como, Fabregas: "Rosso di Malen? Per me c'era l'espulsione di Wesley su Diao"
Immagine news 2
Roma, orgoglio Gollini: "Dimostrati grandi attributi. Rosso a Malen? Non ne abbiamo parlato"
Immagine news 3
Como, Couto: "Due anni complicati in Germania, ora sono molto felice. Primo clean sheet"
Immagine news 4
Como, Fabregas: "L'Inter di Inzaghi unica a far male a Gasperini. Preso spunti da lì"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
15:53 Serie ALive TMW
Live TMWComo, Fabregas: "Rosso di Malen? Per me c'era l'espulsione di Wesley su Diao"
Immagine news 2
15:52 Serie ATMW
TMWSvilar non c'è, ma Gollini risponde presente. Una bella conferma per Gasperini
Immagine news 3
15:51 Serie A
Una bicicletta di Orsonaldo trascina il Bologna a Lecce: 0-1 dopo 45 minuti, Ilic infortunato
Immagine news 4
15:48 Serie A
Nuno-express e Isaksen, Lazio in scioltezza: 2-0 all'intervallo. Monza in 10
Immagine news 5
15:45 Serie A
Napoli, Allegri su Lang: "Gli ho detto 'Aiutati che Dio ti aiuta'. Ha fatto meno di quanto può"
Immagine news 6
15:42 Serie A
Nela avvisa la Juve: "Col Cagliari sarà una gara molto tosta, grande lavoro di Pisacane"
Immagine news 7
15:40 Serie ATMW
TMWLotito mette tutti d’accordo: cori contro dai tifosi del Monza, i laziali applaudono
Immagine news 8
15:37 Serie A
Roma, orgoglio Gollini: "Dimostrati grandi attributi. Rosso a Malen? Non ne abbiamo parlato"
Immagine editoriale di Luca Calamai
L’Inter che non subisce gol è un segnale da scudetto. Fabregas spenderebbe ancora 40 milioni per Kean? Sono tornati McTominay e il Napoli vero. Paratici e una montagna di soldi spesi per una Viola terzultima
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Gasperini polemico: "Fallo ripetuto su Malen, non è gioco violento. Così vale tutto"
Immagine top news n.1 Altro che sfida scudetto. Como-Roma è il primo 0-0 di questo campionato, resta il primato del 1949/1950
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: Roma a 2 punti dall'Inter, Como quinto insieme al Milan
Immagine top news n.3 Il 36enne Darmian già al centro del Bologna: dalla chiamata d’emergenza al debutto lampo
Immagine top news n.4 Como-Roma, le formazioni uffiicali: Kaiki preferito a Valle. Out Soulé, gioca Pellegrini
Immagine top news n.5 Tre gol, tre punti. A San Siro c'è solo l'Inter: Stankovic e Spence si ritagliano uno spazio
Immagine top news n.6 Spalletti non scopre le carte, ma Conceicao è in vantaggio su Zhegrova
Immagine top news n.7 Fiorentina, abbiamo un problema: numeri horror per una difesa che può costare 74 milioni
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
Immagine news podcast n.2 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
Immagine news podcast n.4 La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, Massimo Orlando: "Dopo l'ultima partita vedo più qualità ed equilibrio"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni sprona la Lazio: “È arrivato il momento di dimostrare qualcosa in più”
Immagine news Serie A n.3 Nico Paz può diventare più forte di Dybala? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine box news Serie A Como, Fabregas: "Rosso di Malen? Per me c'era l'espulsione di Wesley su Diao"
Immagine box news Serie A Svilar non c'è, ma Gollini risponde presente. Una bella conferma per Gasperini
Immagine box news Serie A Una bicicletta di Orsonaldo trascina il Bologna a Lecce: 0-1 dopo 45 minuti, Ilic infortunato
Immagine box news Serie A Nuno-express e Isaksen, Lazio in scioltezza: 2-0 all'intervallo. Monza in 10
Immagine box news Serie A Napoli, Allegri su Lang: "Gli ho detto 'Aiutati che Dio ti aiuta'. Ha fatto meno di quanto può"
Immagine box news Serie A Nela avvisa la Juve: "Col Cagliari sarà una gara molto tosta, grande lavoro di Pisacane"
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, il Mantova non rallenta: va al riposo sul 2-0 in casa del Catanzaro
Immagine box news Serie B Empoli, Saporiti: "Siamo sulla strada giusta. Rigoristi? Ci gestiamo noi in campo"
Immagine box news Serie B Da Avellino-Samp a Modena-Hellas: le formazioni ufficiali della 6ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Scontri prima di Avellino-Sampdoria: tre Questure al lavoro per identificare i responsabili
Immagine box news Serie B Pisa, Tramoni sempre più decisivo: se segna o fa assist la squadra vince sempre
Immagine box news Serie B Da Avellino-Sampdoria a Modena-Hellas, i convocati per la 6ª giornata di Serie B
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, Coda-Insigne lanciano il Catania, la Torres stende l'Atalanta U23
Immagine box news Serie C Mateju: "In estate ho rifiutato diverse proposte. La mia idea era restare allo Spezia"
Immagine box news Serie C Non fanno entrare lo striscione sul Vajont, i tifosi della Dolomiti Bellunesi non entrano
Immagine box news Serie C Latina, Volpe: "Abbiamo bisogno di punti. Non possiamo permetterci di fare calcoli"
Immagine box news Serie C Vis Pesaro, Pucciarelli: "Chiedo scusa a tutti per i risultati. E' colpa di tutta la squadra"
Immagine box news Serie C Serie C, le gare di oggi: apre l'Atalanta U23 a Sassari, trasferte per Catania e Salernitana
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Sassuolo-Milan
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Monza
Immagine box news Pronostici Pronostico Cagliari-Juventus: sardi sulle ali dell'entusiasmo, bianconeri senza margine d'errore
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia, Giugliano: "Il Franchi ci porta fortuna. Il Mondiale è un nostro obiettivo"
Immagine box news Calcio femminile Italia U17, buon pari contro la Norvegia: ora basta non perdere per andare avanti
Immagine box news Calcio femminile Play off Mondiali, la Finlandia batte 3-1 la Serbia. Tutti i risultati della serata
Immagine box news Calcio femminile Italia, Piemonte: "Gara complicata, ma l'importante era vincerla. Sempre bello segnare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Polli: "Primo tempo sofferto, ma abbiamo vinto. Primo gol? Sono soddisfatta"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Vittoria che volevamo. Possiamo essere più incisive nelle conclusioni"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
11 ottobre 1999, San Siro dà l'addio a Giuseppe Bergomi. Almeno come calciatore
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 6ª giornata
Sportissimo
Newsticker
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc