Como, Terrazzani: "La pressione cresce come i risultati. Stiamo coltivando talenti"

Il CEO del Como, Francesco Terrazzani, ha parlato dal Social Football Summit. Queste le sue parole: "Il lago è un po’ la nostra fortuna. Dietro lo stadio ci sono club e ville, ne abbiamo noleggiate quattro per avere hospitality pre-gare per avere ricavi in più e sta avendo molto successo. Tante volte gli sponsor preferiscono accedere all’hospitality esterna. Nonostante l'infrastruttura dello stadio non sia moderna noi stiamo cerchiamo di investire, abbiamo Sky box che definiamo suite: di solito si noleggiano gli Sky box per le 25 partite, noi lo noleggiamo per tutto l’anno a un prezzo superiore così il cliente può fare un meeting o un compleanno lì. Poi in alcuni negozi vendiamo le magliette anche di altre squadre per far capire che se ci si unisce, si può fare meglio per l’intero sistema. Se Como fa meglio e l'Italia fa meglio, è un bene per tutti.

Sette anni fa veniva poca gente allo stadio, tre anni fa in B erano cinquemila e adesso abbiamo aumentato la capienza con 12mila spettatori. La pressione cresce come i risultati, è bello quando ci sono le partite che tutti hanno le magliette del Como ed è tutto in crescita. Ma abbiamo la fortuna di non avere la pressione dei grandi club.

Per una visione a lungo termine, la parola chiave è comunicazione: quando c’è comunicazione tra dipartimenti, e noi cominciamo ad averne di più, e anche tra bilancio e campo, tra uffici amministrativi e sportivi. Ci sono regole importanti a livello italiano e a livello UEFA, possiamo continuare a dire che siamo ancora una start up. La Champions è stata inaspettata, abbiamo fatto uno step importante ma lavoriamo per trovare il miglior equilibrio. Serve tempo, sia dal lato sponsorizzazioni sia dal lato sportivo. Stiamo coltivando talenti".