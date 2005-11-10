Ludi: "A Como siamo partiti da un’idea banale e rivoluzionaria. Vogliamo risultati immediati"

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato dal palco al Social Football Summit: "Se parliamo di sostenibilità, serve uno sguardo d’insieme e che tutte le strategie siano coerenti. A Como siamo partiti da un’idea banale e rivoluzionaria, che è definire identità tecnica da trasmettere ai giocatori. Così non si parla più di giocatore forte, ma di giocatore funzionale. Abbiamo strutturato area scouting innovativa, così arriviamo prima rispetto agli altri sul mercato. Abbiamo costruito mix tra giovani ed esperti, la gioventù e dove i soldi spesi diventano investiti. Inoltre, un’operazione di mercato non può non dipendere dal contesto. Non siamo ancora perfetti, ma stiamo creando valore per raggiungere risultati immediati.

Il ds è una figura sempre più trasversale, deve saper parlare con le altre componenti. Il Como, con questo approccio, ha messo a terra un sistema che mira a ricercare operazione finanziare sostenibile e intelligenti partendo da analisi oggettive per abbassare la percentuale di rischio. Siamo soddisfatti, abbiamo un processo che ci sta guidando. Abbiamo margini di miglioramento, ma siamo soddisfatti del percorso.

In un calcio che cambia velocemente, il rischio è di rimanere statici e inadeguati. Allora la difficoltà sta non tanto nell’investigare, ma qui c’è un club che è cresciuto esponenzialmente e c’è un presidente con una visione chiara, così come l’allenatore".