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Iuliano: "Sono nato tifoso della Juventus e adesso lo sono ancora di più"TMW
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 16:23Serie A
autore Daniel Uccellieri
10.11.2026 16:23Serie A
L'ex difensore bianconero torna allo Stadium e racconta il suo legame con la Juventus e gli anni trascorsi in maglia bianconera.
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Mark Iuliano, ex bandiera della Juventus, è intervenuto durante il Social Football Summit, in corso di svolgimento all’Allianz Stadium a Torino :
“Qua mi sento sempre a casa. Ho passato splendide annate qua, anche se le mura del Delle Alpi erano più fredde, mentre ora lo stadio è bellissimo. Io sono nato tifoso della Juventus e adesso sono ancora più tifoso, in un momento così difficile. Sono contento di aver affrontato Ganz e Donadoni con la maglia del mio cuore”.
Fonte: Da Torino, Camillo Demichelis
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