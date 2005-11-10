Iuliano: "Sono nato tifoso della Juventus e adesso lo sono ancora di più"

Mark Iuliano, ex bandiera della Juventus, è intervenuto durante il Social Football Summit, in corso di svolgimento all’Allianz Stadium a Torino :

“Qua mi sento sempre a casa. Ho passato splendide annate qua, anche se le mura del Delle Alpi erano più fredde, mentre ora lo stadio è bellissimo. Io sono nato tifoso della Juventus e adesso sono ancora più tifoso, in un momento così difficile. Sono contento di aver affrontato Ganz e Donadoni con la maglia del mio cuore”.