Cordoba spiega Chivu: "Professore della semplicità: essenziale, diretto, chiaro"

"Lo sa che cosa ha Chivu? La semplicità. È un professore della semplicità. Perché la semplicità? Perché lo faceva da calciatore. E ora da allenatore mi sembra di rivedere la stessa dinamica": così l'ex difensore dell'Inter e della nazionale colombiana, Ivan Ramiro Cordoba, riguardo all'allenatore nerazzurro e suo ex compagno di vittorie in campo.

Le parole di Cordoba su Chivu

Nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Cordoba ha spiegato di Chivu: "Quando era in campo faceva il terzino o il centrale, tutto con estrema naturalezza: vedevi lui e ti tranquillizzavi. Ecco: questo è quel che è riuscito, da tecnico, a trasmettere ai giocatori dell’Inter. Ragazzi, il calcio per chi l’ha vissuto a grandi livelli non è materia complicata. Con lui i giocatori dell’Inter sono tornati a essere liberi di testa, sono tornati a vedere il calcio in maniera semplice. E si percepisce anche nel tipo di comunicazione che Cristian ha scelto: essenziale, diretta, chiara".

Poi sulle possibilità dell'Inter in Europa: "Se l'Inter può aggredire la Champions? Sì, credo che abbia gli uomini e la maturità per tornare in finale una terza volta. Ma dico di più: non “può” provarci, ma “deve” provarci. Perché la mentalità di un club è necessariamente questa. Lo sa anche Chivu, che ha il vantaggio di aver già vissuto ai tempi del Triplete atmosfere simili. Poi la bravura sta nel saperlo comunicare, nel saper trasferire il messaggio ai calciatori e all’ambiente