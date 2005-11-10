Courtois difende Xabi Alonso: "L'esonero fu ingiusto". Poi il retroscena su Mourinho

Thibaut Courtois parla del Real Madrid e lo fa prendendo posizione in difesa di Xabi Alonso. Il portiere belga, intervistato da Marca, ha giudicato ingiusto l’esonero dell’ex tecnico dei Blancos, arrivato dopo appena 34 partite ufficiali sulla panchina del club.

"Xabi ha grandi qualità, non meritava l’addio"

Courtois ha elogiato il lavoro svolto da Alonso, ricordando quanto fatto in precedenza dal tecnico spagnolo al Bayer Leverkusen e sottolineando le sue capacità anche in vista della nuova avventura al Chelsea. "Ha grandi qualità come allenatore", il pensiero del portiere, che però ha ammesso come il rapporto tra l’allenatore e alcuni componenti della rosa madrilena non sia stato sempre semplice. Secondo Courtois, però, la scelta del Real Madrid di interrompere il percorso con Alonso non è stata corretta: "L’allenatore è spesso il primo a pagare quando arrivano risultati negativi, anche se non è sempre l’unico responsabile".

Dal messaggio ignorato di Mourinho al futuro in Nazionale

Il belga ha poi raccontato un episodio curioso legato a José Mourinho. Durante il Mondiale, lo Special One gli aveva scritto un messaggio, ma Courtois lo ha ignorato per circa due settimane perché non aveva il suo numero salvato e, trovandosi su un aereo senza connessione internet, non aveva capito chi fosse il mittente.. Parlando del portoghese, l’ex Chelsea ha spiegato di averlo trovato cambiato: "È diventato più tranquillo e maturo, pur mantenendo la personalità che lo ha sempre contraddistinto". Infine, Courtois ha aperto anche alla Nazionale belga, dopo aver valutato il ritiro: tornerà a disposizione se il nuovo commissario tecnico lo chiamerà, ma dovrà riconquistarsi il posto da titolare.