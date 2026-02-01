Cremonese, il ds Giacchetta sul mercato: "Attenti alle possibilità, ma niente rivoluzioni"

Il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara in programma contro l'Inter allo stadio Zini (calcio d'inizio alle 18). Di seguito le sue dichiarazioni.

Come si può fare l'impresa?

"Giocare contro l'Inter non è semplice, cercheremo di fare del nostro meglio, sapendo che incontriamo una squadra che ha fatto due finali di Champions. Questo forse ci aiuta ad avere la mentalità giusta per dare il meglio senza avere tantissimo da perdere. Detto questo: è vero che non vinciamo da dicembre, ma siamo a gennaio... e giochiamo per rimanere in questa categoria, per quello le vittorie sono centellinate in questo percorso".

Tante assenze oggi. Il mercato può aiutare?

"Ultimamente siamo un po' bersagliati dalla sfortuna per gli infortuni, non ci facciamo mancare niente da questo punto di vista. Certo, sono stop di 2-3 settimane, però ci condizionano tanto. Per il resto manca un giorno di calciomercato, non credo ci saranno rivoluzioni particolari".

Quindi mercato chiuso o può arrivare ancora qualcuno?

"Fino a che c'è la possibilità cercheremo di capire se ci sarà qualcosa che ci può aiutare, vediamo: stiamo attenti a tutto ciò che succede".