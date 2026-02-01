Siluro di Zielinski, Audero ci mette del suo: l'Inter raddoppia a Cremona al 31'
Segui qui la diretta testuale di Cremonese-Inter su TuttoMercatoWeb
Raddoppio di un'Inter arrembante a Cremona. Al 32' Lautaro difende palla e scarica per Zielinski: siluro del centrocampista polacco che beffa un non perfetto Audero, al quale la palla passa in mezzo alle braccia.
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
