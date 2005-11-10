Llorente: "Allegri è l'uomo giusto per allenare il Napoli, ma a gennaio gli servono rinforzi"
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 13:38Serie A
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29.11.2026 13:38Serie A
L'ex attaccante bianconero Fernando Llorente ha speso belle parole per il suo allenatore ai tempi della Juventus, Massimiliano Allegri.
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
L'ex attaccante Fernando Llorente, intervenuto a Sky Sport a Dubai per il World Legends Padel Tour, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni su mister Massimiliano Allegri e su bomber Pio Esposito.
Le parole di Llorente
Le piace Pio Esposito?
"Esposito mi piace tanto perché è forte fisicamente ma si muove molto bene e ha qualità con la palla tra i piedi. Crescerà ancora tantissimo con la fiducia".
Allegri è l'uomo giusto per il Napoli?
"È l'uomo giusto per il Napoli, è uno dei migliori nella gestione della squadra. Gli piace parlare e scherzare: non tutti sono così. Secondo me è l'uomo giusto, può cambiare la squadra. Ha bisogno di qualche rinforzo a gennaio".
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