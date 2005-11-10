L'ex attaccante Fernando Llorente, intervenuto a Sky Sport a Dubai per il World Legends Padel Tour, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni su mister Massimiliano Allegri e su bomber Pio Esposito.

Le parole di Llorente

Le piace Pio Esposito?

"Esposito mi piace tanto perché è forte fisicamente ma si muove molto bene e ha qualità con la palla tra i piedi. Crescerà ancora tantissimo con la fiducia".

Allegri è l'uomo giusto per il Napoli?

"È l'uomo giusto per il Napoli, è uno dei migliori nella gestione della squadra. Gli piace parlare e scherzare: non tutti sono così. Secondo me è l'uomo giusto, può cambiare la squadra. Ha bisogno di qualche rinforzo a gennaio".