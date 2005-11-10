Tutto ciò che poteva andare male alla fine è andato peggio per la Fiorentina, sotto all'intervallo dopo 45 minuti horror contro l'Udinese, in vantaggio per 1-0 grazie al ritorno al gol di Sandi Lovric. A tenere in partita i viola ci ha pensato un super David De Gea, autore di almeno tre interventi miracolosi l'ultimo dei quali gli è costato un infortunio al polpaccio. Il portiere spagnolo, nel neutralizzare un colpo di testa di Karlstrom ha subito sentito tirare e ha chiesto il cambio. Al suo posto Paolo Vanoli ha mandato in campo il secondo Oliver Christensen, al debutto stagionale in Serie A.