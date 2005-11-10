Termina 1-0 in favore dell'Udinese il primo tempo della sfida al Bluenergy Stadium contro la Fiorentina. A deciderla per il momento è il gol dopo nove minuti di Sandi Lovric, che in Serie A non segnava da un anno e nove mesi, in particolare dal match contro il Venezia nel febbraio 2025.

Solita difesa horror viola, Lovric ne approfitta

Dopo un avvio interlocutorio, sono i padroni di casa a sbloccare il match grazie alle solite concessioni dei viola in difesa. Bella sgasata sulla destra di Zaniolo che trova un corridoio libero tra le maglie gigliate e serve dentro Lovric. Lo sloveno sfrutta una marcatura molto larga della coppia Dragusin-Ranieri per ricevere, stoppare, girarsi e calciare con talmente tanta potenza che la sfera sbatte prima sulla traversa interna, poi sul palo e infine termina nel sacco, alle spalle di De Gea.

Fiorentina da encefalogramma piatto

La rete non riesce a scuotere una Fiorentina da encefalogramma piatto. L'unico vero sussulto viola arriva al 28', quando Pellegrino prova a inventarsi qualcosa in solitaria: il suo sinistro dalla lunga distanza termina di poco a lato, alla sinistra di Okoye. Ben diverso l'atteggiamento dell'Udinese, che va per tre volte vicino al raddoppio nel giro di 4 minuti. Al 36' pallone sciagurato perso da Joao Mario lancia Zaniolo in contropiede, l'italiano serve Ekkelenkamp che ha una chance in area ma De Gea gli dice di no con un grande intervento. Pochi secondi dopo ancora De Gea tiene a galla i suoi con un intervento di ginocchio sul tentativo ravvicinato di Zaniolo. Al 40', infine, è il palo a negare la gioia del 2-0 ai friulani, con il colpo di testa di Abankwah nel cuore dell'area che sbatte sul legno. Al 45' ancora chance bianconera ma il colpo di testa di Karlstrom viene respinto ancora una volta dal portiere spagnolo, unico tra i viola a salvarsi nel primo tempo ma che nell'occasione si fa male ed è costretto a lasciare il campo a Christensen.