Portogallo, Bruno Fernandes: "Prendere 4 gol non va bene, ma non è tutto da buttare"

Bruno Fernandes, centrocampista del Portogallo, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il ko per 1-4 in Nations League contro la Danimarca.

Prima sconfitta in Nations League: cosa ha fatto la differenza?

"E' stata una partita complicata, ci siamo resi la vita un po' difficile perché non siamo riusciti a fare quello che volevamo. Abbiamo trovato ostacoli molto forti, loro hanno avuto un gioco più diretto e hanno sfruttato le loro qualità".

E' mancata la finalizzazione?

"C'è mancato quello, dovevamo essere più precisi in quella situazione. Abbiamo trovato anche delle difficoltà perché loro coprivano molto bene gli spazi ed erano molto intensi. Forse dovevamo provare di più l'uno contro uno sugli esterni con i nostri giocatori più talentuosi, ma non ci siamo riusciti. Devo dire che i giocatori della Danimarca sono molto forti e ci hanno reso la vita difficile".

Portogallo comunque qualificato per i quarti di Nations League: la prossima gara puntate al primo posto o farete esperimenti?

"Cercheremo di fare del nostro meglio. Non è tutto da buttare dopo stasera, come non era tutto positivo quando avevamo vinto. La cosa negativa è che abbiamo subito 4 gol, una cosa non all'altezza di una Nazionale come la nostra. Vogliamo non subire gol e segnarne tanti".