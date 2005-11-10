Bruno Fernandes, secondo rifiuto alle proposte di rinnovo del Manchester United
Daniele Najjar
Il futuro di Bruno Fernandes al Manchester United appare sempre più incerto. Secondo quanto riportato da Sky Sports in Inghilterra, il capitano dei Red Devils ha rifiutato una seconda offerta di rinnovo contrattuale proposta dalla società, con il suo attuale accordo in scadenza al termine della stagione in corso, quindi al 30 giugno 2026.
Secondo rifiuto di Bruno Fernandes alle proposte di rinnovo
Il centrocampista offensivo portoghese di trentadue anni, aveva già respinto una prima proposta formulata durante la scorsa estate, momento in cui erano stati avviati i colloqui tra le parti. Nonostante i due rifiuti consecutivi, la dirigenza del Manchester United non intende interrompere i negoziati e mantiene l'obiettivo di trattenere il giocatore.
Il club inglese dispone comunque di un'opzione che gli permette di estendere unilateralmente il contratto per un'ulteriore stagione, una clausola che impedirebbe a Bruno Fernandes di trattare liberamente con altri club esteri a partire dal mese di gennaio per un eventuale trasferimento a parametro zero. La vicenda rappresenta uno dei temi principali sull'agenda dei vertici del club di Manchester, proprio mentre la società si prepara ad annunciare ufficialmente nella giornata di venerdì la nomina di Mauricio Pochettino come nuovo allenatore della squadra per sostituire Michael Carrick, esonerato giovedì.