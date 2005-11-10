Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Bruno Fernandes, secondo rifiuto alle proposte di rinnovo del Manchester United

Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 12:11Calcio estero
13.11.2026 12:11Calcio estero
Fonti preferite
Futuro sempre più incerto del centrocampista dei Red Devils, anche se la dirigenza non molla ancora la presa e continua a dialogare.
Foto
© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Bruno Fernandes al Manchester United appare sempre più incerto. Secondo quanto riportato da Sky Sports in Inghilterra, il capitano dei Red Devils ha rifiutato una seconda offerta di rinnovo contrattuale proposta dalla società, con il suo attuale accordo in scadenza al termine della stagione in corso, quindi al 30 giugno 2026.

Secondo rifiuto di Bruno Fernandes alle proposte di rinnovo

Il centrocampista offensivo portoghese di trentadue anni, aveva già respinto una prima proposta formulata durante la scorsa estate, momento in cui erano stati avviati i colloqui tra le parti. Nonostante i due rifiuti consecutivi, la dirigenza del Manchester United non intende interrompere i negoziati e mantiene l'obiettivo di trattenere il giocatore.

Il club inglese dispone comunque di un'opzione che gli permette di estendere unilateralmente il contratto per un'ulteriore stagione, una clausola che impedirebbe a Bruno Fernandes di trattare liberamente con altri club esteri a partire dal mese di gennaio per un eventuale trasferimento a parametro zero. La vicenda rappresenta uno dei temi principali sull'agenda dei vertici del club di Manchester, proprio mentre la società si prepara ad annunciare ufficialmente nella giornata di venerdì la nomina di Mauricio Pochettino come nuovo allenatore della squadra per sostituire Michael Carrick, esonerato giovedì.

Articoli correlati

Immagine news 1
Manchester United, Bruno Fernandes: "Che questa vittoria ci dia fiducia per il futuro"
Immagine news 2
Lo United accorcia le distanze con Bruno Fernandes: rigore prima sbagliato e poi ripetuto
Immagine news 3
Bruno Fernandes ritrova il calcio italiano. Una traiettoria che è iniziata… a Novara

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
12:11 Calcio estero
Bruno Fernandes, secondo rifiuto alle proposte di rinnovo del Manchester United
Immagine news 2
11:41 Calcio estero
La serata storica di Kane, fra Pallone d'Oro, gol e record: "Siamo oltre ai sogni"
Immagine news 3
11:26 Calcio estero
Croazia, Vlasic protesta: "Il rigore dell'Inghilterra a noi non l'avrebbero fischiato"
Ieri
Immagine news 4
23:11 Calcio estero
Ligue 1, crisi senza fine per i diritti TV: dal miliardo di Mediapro alla nuova asta da 400 mln
Immagine news 5
22:56 Calcio estero
Nations League, Lega C: Krstovic-gol, il Montenegro vince ed è promosso in Lega B
Immagine news 6
22:41 Calcio estero
Nations League, Lega A: Sucic non basta alla Croazia, Spagna e Inghilterra alle Final 8
Immagine news 7
21:56 Calcio estero
Owono sotto shock dopo la morte di Jesus de Miguel: "Potrebbe non giocare mai più"
Immagine news 8
21:41 Calcio estero
Kane, record di presenze con l'Inghilterra: omaggio da brividi, partecipa anche Modric
Immagine editoriale di Luca Calamai
Mancini ci ha restituito l'Italia. L'Inter si gode Pio ma rimpiange Frattesi. Cambiaghi diventerà un uomo mercato. Fiorentina e l'autogol Kayode
Primo piano
Immagine top news n.0 Cardinale e un problema da risolvere in tutti i modi. Anche spendendo 130 milioni
Immagine top news n.1 Torna in campo Ronaldinho. Il giorno del suo arrivo in Italia in diretta
Immagine top news n.2 De Bruyne rappresenta proprio il tipo di operazione che il Napoli non dovrà più ripetere
Immagine top news n.3 Donnarumma, il problema sono sempre i piedi: Mancini può davvero pensare di cambiarlo?
Immagine top news n.4 Fiorentina, a gennaio non solo un centrocampista. Arriverà anche un esterno sinistro: la situazione
Immagine top news n.5 Anche la Juventus si inserisce nella corsa per Varela: concorrenza al Napoli, il punto
Immagine top news n.6 Inter, contatti preliminari per il contratto di Alessandro Bastoni. Scade a giugno 2028
Immagine top news n.7 Inter, occhi su Jay Robinson del Monza. Può restare in prestito per sei mesi
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
Immagine news podcast n.2 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.3 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
Immagine news podcast n.4 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Schwoch: "Napoli, ora serve un attaccante e ringiovanire la rosa"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, quale le priorità del mercato di Manna secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Martorelli su Tresoldi: “Si è presentato alla grande, se il Milan è disposto a spendere…"
Serie A
Immagine box news Serie A Condò: "Francia leziosa e ridondante. Dopo l'1-0 è stata una sinfonia: Verdi, non Debussy"
Immagine box news Serie A Commisso e i risultati negativi economici e sportivi dei suoi manager Paratici e Ferrari
Immagine box news Serie A Cardinale e un problema da risolvere in tutti i modi. Anche spendendo 130 milioni
Immagine box news Serie A "Affondati", "Primo intoppo per Zidane": la stampa francese amara sul 3-1 dall'Italia
Immagine box news Serie A Malagò e l'Italia: "Che emozione! Questi ragazzi hanno ridato entusiasmo, bravo Mancini"
Immagine box news Serie A Roma, nuova idea per l'attacco dalla Premier League: apprezzato il profilo di Kevin
Serie B
Immagine box news Serie B Cesena, Pagano si racconta: "Voglio tornare in Serie A e spero di riuscirci con questa maglia"
Immagine box news Serie B Sampdoria, Henderson sogna di chiudere la carriera in blucerchiato: pronto il rinnovo
Immagine box news Serie B Virtus Entella, Chiappella incassa la fiducia della società: avanti insieme nonostante la crisi
Immagine box news Serie B Palermo, Peda: “Concentrati su noi stessi. Non pensiamo agli altri”
Immagine box news Serie B Carrarese, Parlanti assicura: "Sosta arrivata nel momento giusto, ritroveremo tranquillità"
Immagine box news Serie B Merkaj sulle difficoltà del Vicenza: "Lavoriamo su mentalità e carattere ma credo nella squadra"
Serie C
Immagine box news Serie C Ronaldinho torna in campo, Mandorlini svela: "Entrerà nel secondo tempo e si metterà lì davanti"
Immagine box news Serie C Evacuo su Ronaldinho: "A 46 anni sarà una sorpresa, la classe non invecchia mai"
Immagine box news Serie C Dammi il 5! Il meglio del turno di Serie C da seguire in cinque grandi confronti
Immagine box news Serie C Torna in campo Ronaldinho. Il giorno del suo arrivo in Italia in diretta
Immagine box news Serie C Ronaldinho arriva in Romagna e riparte lunedì: ecco dove alloggerà il campione brasiliano
Immagine box news Serie C Potenza, Kirwan rinnova: contratto prolungato fino al 30 giugno 2029
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Francia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Francia, Azzurri a caccia del primo posto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Il 6-0 certifica un malessere. La rivoluzione in casa Juve Women non prende quota
Immagine box news Calcio femminile Women's Champions League, il big match Barcellona-Arsenal finisce 1-1. Vince il Benfica
Immagine box news Calcio femminile Guerrero incoraggia la Juve Women: "In Champions vogliamo competere, ma ora testa all'Inter"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione annienta la Juve Women per 0-6. Salvai: "È un risultato pesante e difficile da accettare"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione ne fa 6 alla Juve in Women's Champions League. Hayashi: "Far tesoro dell'esperienza"
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 4ª giornata: dramma Juve. Il Lione ne fa 6 alla squadra di Guerrero
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo e il “Metodo Orsato”: i benefici superano gli errori?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
13 novembre 2017, l'Italia è fuori dal Mondiale di Russia 2018. Non sarà l'ultimo
Immagine box news Fantacalcio Da Varela a Thuram, i migliori attaccanti al Fantacalcio dopo 11 giornate
Sportissimo
Newsticker
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi