Serie A, i migliori 5 italiani dopo 11 giornate: irrompe Alphadjo Cisse direttamente al 1° posto

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Serie A, i migliori 5 italiani dopo 11 giornate: irrompe Alphadjo Cisse direttamente al 1° postoFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 22:08Serie A
autore Gaetano Mocciaro
09.11.2026 22:08Serie A
Il trequartista del Milan, raggiunto il numero minimo di partite per entrare in graduatoria, toglie lo scettro ad Antonio Raimondo
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Cambia la classifica dei migliori calciatori italiani di Serie A per media voto. Alphadjo Cisse irrompe in classifica e balza al primo posto, scalzando Raimondo. Esce dalla graduatoria Daniel Maldini. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro che ne hanno giocato almeno la metà.
1. Alphadjo Cisse (Milan) 6.92 (6)
2. Antonio Raimondo (Frosinone) 6.80 (10)
3. Giacomo Calò (Frosinone) 6.77 (11)
4. Emanuele Lulli (Roma) 6.75 (6)
5. Mattia Zaccagni (Lazio) 6.67 (9)
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