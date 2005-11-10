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Golden Boy a Cubarsì, Palmieri: "Il Barcellona sia d'esempio. Premio meritatissimo"

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Simone Bernabei
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Simone Bernabei
Oggi alle 22:15Serie A
09.11.2026 22:15Serie A
Fonti preferite
Al Mapei Football Center, un appuntamento attesissimo per omaggiare il miglior Under 21 degli ultimi mesi
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Al Mapei Football Center nella giornata di oggi è andato in scena un evento dedicato al Golden Boy, con l’annuncio di Pau Cubarsì come vincitore del riconoscimento ideato da Tuttosport. Queste le parole a margine del direttore sportivo dei neroverdi, Francesco Palmieri, fra i dirigenti italiani più competenti in materia di giovani:

“Sul Barcellona c’è poco da dire, il percorso dei ragazzi nella cantera del blaugrana è sotto gli occhi di tutti. Credono in ciò che fanno, hanno attenzione al settore giovanile, una cosa prioritaria per quella che è la loro filosofia. Le loro vittorie più belle sono venute dal settore giovanile. Per noi è un mondo difficile, anche da raccontare.

Quello che mi dice la mia esperienza è che dovrebbe nascere tutto dalla base, quindi dalla proprietà. La prima squadra è il carro trainante di una società di calcio, ma dietro c’è tutta la filiera. Per me gli allenatori dei settori giovanili sono degli istruttori. Nelle attività di base gli istruttori dovrebbero lavorare sulla tecnica: io fino a 13-14 anni ho giocato solo sulla strada, eravamo istruttori di noi stessi. E lì la tecnica migliorava. Per strada e agli oratori sono nati e cresciuti tantissimi campioni del passato, ma capisco che ora il mondo sia cambiato. Andrebbe lasciata serenità ai ragazzi, andrebbero lasciati divertire, loro e chi li accompagna in questo percorso di maturazione. La realtà è che oggi c’è troppa attenzione nel trovare il talento da 10 anni su cui speculare e questo non va bene.

In tutti i club un giocatore all’anno potrebbe essere aggregato all aprima squadra. Quest’anno Cinquegrano ha avuto la fortuna di tornare, di fare il ritiro dopo due anni in Serie C, l’allenatore gli ha dato la possibilità di affacciarsi in prima squadra e oggi è con noi. Chiudendo col Barcellona, solo applausi per loro, deve essere qualcosa di insegnamento per noi e per le società italiane”.

Il Gondel Boy a Cubarsì?
“Un talento immenso, è tecnico, veloce, ha letture, è intelligentissimo. Ha già giocato in prima squadra, in Champions, è un premio super meritato per un giocatore così forte”.

Fonte: dal Mapei Football Center, Sassuolo

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