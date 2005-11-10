Da Cunha ringrazia Fabregas: "Sono mediano perché se lo sentiva. È eccezionale"

Prima di approdare alla Nazionale francese e di ritrovarsi allenato da Zinedine Zidane, Lucas Da Cunha ha dovuto superare diversi ostacoli nella sua carriera. Il centrocampista di 25 anni nell'intervista rilasciata a Téléfoot ha riavvolto il nastro degli ultimi step compiuti fino alla massima espressione raggiunta nel Como di Cesc Fabregas.

Consapevolezza

"Mi sono reso conto che non ero affatto pronto e che tecnicamente sì, avevo un buon controllo di palla. Sapevo fare alcune cose, ma in campo c’era ancora tantissimo da imparare", in merito alla sua evoluzione raggiunta con la maglia biancoblù. "L’ho capito e questo mi ha aiutato a crescere e a sviluppare anche il mio gioco".

Elogi al mister

"Per me, Cesc Fabregas è stato estremamente importante. Quando sono arrivato, era un giocatore. Poi mi ha preso subito sotto la sua ala", racconta il capitano del Como. "Successivamente è diventato allenatore. A un certo punto, aveva bisogno di un centrocampista. Mi ha schierato in quel ruolo (da mediano, ndr) perché se lo sentiva e da quel momento in poi mi parlava tantissimo, mi dava tantissimi consigli. Oggi, se mi sento così a mio agio in campo, è grazie a lui", ha raccontato Da Cunha. Ora, in un dream team come quello della Francia, il classe 2001 capisce il valore dell'occasione guadagnata. Con due grandi allenatori: "Essere allenato da Zinedine Zidane e Cesc Fabregas... non c’è davvero niente di meglio. È eccezionale. Poter ricevere consigli da entrambi da allenatori di questo calibro è davvero arricchente".