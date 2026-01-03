Da Cunha la risolve, l’Udinese si mangia le mani: 1-0 del Como alla prima uscita del 2026

Il Como comincia bene il 2026, con una vittoria di misura su un’Udinese che rimpiange ancora la palla gol di Ekkelenkamp: un rigore di Da Cunha risolve la pratica e consegna nelle mani di Fabregas il bottino pieno. Tre punti, -2 dalla Juventus e sesto posto acquisito. Runjaic e la sua banda si fermano

Da Cunha rompe gli equilibri, Udinese a rincorrere

In una giornata soleggiata e senza una nuvola ma dal freddo pungente, il Como si è ripresentato al Sinigaglia e davanti ai suoi tifosi per la prima volta nel 2026 e dopo tre trasferte di fila contro l’Udinese. Fabregas da un lato ha lasciato fuori Nico Paz (non al meglio) e alzato Da Cunha alle spalle di Douvikas, piazzando Caqueret al fianco di Perrone, mentre Runjaic ha puntato forte sul tandem offensivo Davis-Zaniolo per provare a scardinare la difesa biancoblù. Primo tempo tuttavia piuttosto sterile da parte dei bianconeri, assediati in lungo e in largo dai biancoblù con le percussioni di Jesus Rodriguez e compagni. Finché un’ingenuità di Piotrowski in trattenuta su Moreno in area ha servito su un piatto d’argento a Da Cunha il rigore dell’1-0 che ha fatto pendere la bilancia in favore del Como. Un solo squillo di Zaniolo contro la saetta di Rodriguez e la deviazione a vicino di Perrone l’ulteriore conferma degli ottimi primi 45 minuti dei padroni di casa che hanno chiuso in vantaggio all’intervallo.

Ekkelenkamp si mangia una palla gol, Douvikas fa tremare la traversa

La ripresa si è aperta con un brivido lungo la schiena di Butez con un erroraccio di Kempf ad aprire un’autostrada per Ekkelenkamp, ma a tu per tu con il portiere avversario ha piazzato palla a lato. Gettata un’occasione colossale per pareggiare, l’Udinese ha mostrato una reazione positiva e concreta alla ricerca del gol del pari sfiorato per un attimo con Zaniolo pescato però in fuorigioco. Dieci minuti abbondanti di blackout del Como che poi si è risvegliato all’ora di gioco con una traversa clamorosa di Douvikas da ottima posizione. Da quel momento in avanti la partita si è spenta, perdendosi in falli e ritmi blandi, seppur con l'ingresso ottimo di Kuhn a far retrocedere l'Udinese per impedire brutte sorprese nel finale. Missione compiuta: i lariani si prendono i primi tre punti del 2026 e accorciano a -2 la Juventus al sesto posto.