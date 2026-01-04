“Il Como vince, Suwarso promette”. La Provincia titola sull'1-0 all'Udinese e sul tema stadio

Seconda vittoria consecutiva per il Como, che nel lunch match del sabato della 18^ giornata ha battuto di misura l'Udinese grazie al rigore trasformato al 18' della prima frazione da capitan Lucas Da Cunha. Un risultato fondamentale per la formazione allenata da Cesc Fabregas, che consolida il proprio sesto posto allungando a quattro punti la distanza con il Bologna, questa sera impegnato nel big match a San Siro contro l'Inter.

Il gol segnato da Da Cunha, peraltro, risulta a suo modo storico, dato che il Como non trasformava un tiro dagli undici metri addirittura da oltre 23 anni. L'ultimo fu quello di Benny Carbone datato 29 settembre del 2002. Dopo sei errori consecutivi: tre sempre in quella stagione da Nicola Caccia e Nicola Amoruso, due la scorsa stagione con Cutrone e Nico Paz e infine quest'anno l'ultimo fallito da Morata al Maradona contro il Napoli.

Intanto il presidente Suwarso rilancia sul progetto del nuovo Sinigaglia parlando come ospite in un podcast inglese: “Vogliamo fare uno stadio con dieci ristoranti e 15mila posti”.