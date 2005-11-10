Serie B, i finali: Palermo forza 4 a Empoli. Vince il Benevento, pari per Ascoli ed Entella
Tommaso Maschio
Se nei primi tempi delle quattro gare di Serie B in programma alle 15 era arrivato un solo gol, la ripresa ha avuto un andamento diverso, soprattutto a Empoli. In terra toscana infatti i padroni di casa e il Palermo hanno dato vita a una sfida scoppiettante che ha visto i rosanero ottenere un successo per 4-2. Ad aprire le danze è stato Saporiti dell’Empoli su rigore dopo 50’, ma la squadra di Inzaghi reagisce quasi subito e con Pohjanpalo, Palumbo e Johnsen ribalta tutto. Popov a dieci dalla fine prova a riaprire una gara che viene poi chiusa da Cassandro.
Nelle altre sfide l’unico risultato che resta fissato sullo 0-0 è quello fra SudTirol e Ascoli, mentre il Benevento conquista la vittoria sul Cesena trovando con Cherubini il gol del 2-0 in contropiede allo scadere. Pareggio in extremis per la Virtus Entella che va sotto in casa con la Juve Stabia a inizio ripresa, a segno Di Nardo, ma conquista grazie a Corona un punto importante all’ultimo respiro.
SERIE B - 6ª GIORNATA
Venerdì 9 ottobre
Avellino-Sampdoria 4-1
12’ Cheddira (A), 18’ Insigne (S), 20’ Palumbo (A), 23’ Russo (A), 28’ Besaggio (A),
Sabato 10 ottobre
Benevento-Cesena 2-0
25’ Siatounis, 90’+4’ Cherubini
Empoli-Palermo 2-4
50’ rig. Saporiti (E), 57’ Pohjanpalo (P), 65’ Palumbo (P), 67’ Johnsen (P), 79’ rig. Popov (E), 88’ Cassandro
Virtus Entella-Juve Stabia 1-1
47’ Di Nardo (J), 90’+5’ Corona (V)
SudTirol-Ascoli 0-0
Ore 17:15 - Vicenza-Pisa
Ore 19:30 - Arezzo-Cremonese
Domenica 11 ottobre
Ore 15:00 - Catanzaro-Mantova
Ore 17:15 - Padova-Carrarese
Ore 19:30 - Modena-Hellas Verona
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 16*
Sudtirol 12*
Mantova 11
Ascoli 11*
Avellino 10*
Modena 10
Benevento 10*
Padova 7
Hellas Verona 7
Cesena 7*
Pisa 7
Arezzo 6
Empoli 6*
Virtus Entella 6*
Cremonese 5
Vicenza 5
Sampdoria 4*
Catanzaro 3
Juve Stabia 1*°
Carrarese 1
° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva
* una gara in più