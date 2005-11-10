Serie B, i finali: Palermo forza 4 a Empoli. Vince il Benevento, pari per Ascoli ed Entella

Se nei primi tempi delle quattro gare di Serie B in programma alle 15 era arrivato un solo gol, la ripresa ha avuto un andamento diverso, soprattutto a Empoli. In terra toscana infatti i padroni di casa e il Palermo hanno dato vita a una sfida scoppiettante che ha visto i rosanero ottenere un successo per 4-2. Ad aprire le danze è stato Saporiti dell’Empoli su rigore dopo 50’, ma la squadra di Inzaghi reagisce quasi subito e con Pohjanpalo, Palumbo e Johnsen ribalta tutto. Popov a dieci dalla fine prova a riaprire una gara che viene poi chiusa da Cassandro.

Nelle altre sfide l’unico risultato che resta fissato sullo 0-0 è quello fra SudTirol e Ascoli, mentre il Benevento conquista la vittoria sul Cesena trovando con Cherubini il gol del 2-0 in contropiede allo scadere. Pareggio in extremis per la Virtus Entella che va sotto in casa con la Juve Stabia a inizio ripresa, a segno Di Nardo, ma conquista grazie a Corona un punto importante all’ultimo respiro.

SERIE B - 6ª GIORNATA

Venerdì 9 ottobre

Avellino-Sampdoria 4-1

12’ Cheddira (A), 18’ Insigne (S), 20’ Palumbo (A), 23’ Russo (A), 28’ Besaggio (A),

Sabato 10 ottobre

Benevento-Cesena 2-0

25’ Siatounis, 90’+4’ Cherubini

Empoli-Palermo 2-4

50’ rig. Saporiti (E), 57’ Pohjanpalo (P), 65’ Palumbo (P), 67’ Johnsen (P), 79’ rig. Popov (E), 88’ Cassandro

Virtus Entella-Juve Stabia 1-1

47’ Di Nardo (J), 90’+5’ Corona (V)

SudTirol-Ascoli 0-0

Ore 17:15 - Vicenza-Pisa

Ore 19:30 - Arezzo-Cremonese

Domenica 11 ottobre

Ore 15:00 - Catanzaro-Mantova

Ore 17:15 - Padova-Carrarese

Ore 19:30 - Modena-Hellas Verona

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 16*

Sudtirol 12*

Mantova 11

Ascoli 11*

Avellino 10*

Modena 10

Benevento 10*

Padova 7

Hellas Verona 7

Cesena 7*

Pisa 7

Arezzo 6

Empoli 6*

Virtus Entella 6*

Cremonese 5

Vicenza 5

Sampdoria 4*

Catanzaro 3

Juve Stabia 1*°

Carrarese 1

° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva

* una gara in più