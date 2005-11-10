Inter-Parma, le formazioni ufficiali: c'è Elphege dal 1', Chivu sceglie ancora Esposito

Chivu a sorpresa schiera Esposito al fianco di Thuram, con Diouf e Dimarco sulle corsie. A centrocampo spazio a Sucic, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre in difesa si rivede Carlos Augusto con Bisseck e Pavard. Ancora il Pepo Martinez tra i pali, con Spence che va in panchina per la prima volta dal suo arrivo in nerazzurro. Esordio rimandato per Provedel dunque, che era in aria di debutto con la sua nuova maglia. Queste le formazioni ufficiali di Inter-Parma, gara delle 18 di Serie A:

INTER (3-5-2): 1 Martinez; 28 Pavard, 31 Bisseck, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 7 Zielinski, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 23 Barella, 25 Akanji, 46 Bovio, 95 Bastoni, 99 Spence.

Allenatore: Cristian Chivu.

I crociati si schierano ancora col 3-4-2-1, con Gilardino che continua nel solco di Cuesta pur cambiando diversi interpreti: clamorosa la scelta su Romero, che parte dalla panchina al pari di Britschgi e di Lontani, mentre dal 1' ci sono Tourè e Fabbian, che avranno il compito di innescare Elphege. A centrocampo Keita e Sierro dal 1', con Delprato e Valeri sulle corsie. In difesa toccherà ancora a Diego Carlos e Troilo, ma la verà novità è la prima stagione di Carboni. In porta ancora Corvi.

PARMA (3-4-2-1): 40 Corvi; 15 Delprato, 34 Diego Carlos, 37 Troilo; 29 Carboni, 16 Keita, 4 Sierro, 14 Valeri; 19 Touré, 80 Fabbian; 23 Elphege.

A disposizione: 22 Ghidotti, 30 Daffara, 7 Diallo Thiao, 8 Cremaschi, 9 Romero, 10 Bernabé, 20 Frigan, 27 Britschgi, 32 Ordonez, 47 Konaté, 70 D. Diallo, 72 Drobnic, 76 Lontani.

Allenatore: Alberto Gilardino.

Arbitro: Bonacina

Assistenti: Fontani - Barone

IV Ufficiale: Manganiello

VAR: Paterna

AVAR: Massimi