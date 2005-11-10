Serie A, la classifica aggiornata: il Genoa lascia il penultimo posto e aggancia la Fiorentina
Gaetano Mocciaro
Prima vittoria in campionato per il Genoa che cerca di uscire dalla crisi e aggancia proprio la Fiorentina con Paolo Vanoli che conosce la prima sconfitta da quando è tornato sulla panchina viola. Si mette in mostra il montenegrino Osmajic che trova il suo terzo gol. Ora tocca a Inter-Parma con i nerazzurri che possono essere primi in solitaria almeno per una notte, in attesa del lunch match di domenica fra Como e Roma e di Lazio-Monza.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Roma 13
2. Inter 13
3. Lazio 13
4. Cagliari 12
5. Milan 11
6. Frosinone 10
7. Juventus 10
8. Como 10
9. Napoli 7
10. Sassuolo 7
11. Atalanta 6
12. Lecce 6
13. Udinese 4
14. Torino 4
15. Parma 4
16. Monza 4
17. Genoa 4
18. Fiorentina 4
19. Bologna 2
20. Venezia 0
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 6ª GIORNATA
Genoa - Fiorentina 2-1
7' Osmajic (G), 15' Messias (G), 73' aut. Vasquez (F)
Inter - Parma
10 ottobre, ore 18, DAZN
Napoli - Frosinone
10 ottobre, ore 20.45, Sky e DAZN
Como - Roma
11 ottobre, ore 12.30, DAZN
Lazio - Monza
11 ottobre, ore 15, DAZN
Lecce - Bologna
11 ottobre, ore 15, DAZN
Sassuolo - Milan
11 ottobre, ore 18, Sky e DAZN
Cagliari - Juventus
11 ottobre, ore 20.45, DAZN
Atalanta - Venezia
12 ottobre, ore 18.30, DAZN
Torino - Udinese
12 ottobre, ore 20.45, Sky e DAZN
SERIE A, LA CLASSIFICA MARCATORI AGGIORNATA
6 reti: Malen (Roma)
4 reti: Raimondo (Frosinone), Lautaro Martinez (Inter) e Varela (Monza)
3 reti: Maldini (Cagliari), Mastantuono (Fiorentina), Kvernadze (Frosinone), Osmajic (Genoa), Frattesi (Lazio), Moreira (Milan) e Adzic (Sassuolo)