Serie A, la classifica aggiornata: il Genoa lascia il penultimo posto e aggancia la Fiorentina

Prima vittoria in campionato per il Genoa che cerca di uscire dalla crisi e aggancia proprio la Fiorentina con Paolo Vanoli che conosce la prima sconfitta da quando è tornato sulla panchina viola. Si mette in mostra il montenegrino Osmajic che trova il suo terzo gol. Ora tocca a Inter-Parma con i nerazzurri che possono essere primi in solitaria almeno per una notte, in attesa del lunch match di domenica fra Como e Roma e di Lazio-Monza.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Roma 13

2. Inter 13

3. Lazio 13

4. Cagliari 12

5. Milan 11

6. Frosinone 10

7. Juventus 10

8. Como 10

9. Napoli 7

10. Sassuolo 7

11. Atalanta 6

12. Lecce 6

13. Udinese 4

14. Torino 4

15. Parma 4

16. Monza 4

17. Genoa 4

18. Fiorentina 4

19. Bologna 2

20. Venezia 0

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 6ª GIORNATA

Genoa - Fiorentina 2-1

7' Osmajic (G), 15' Messias (G), 73' aut. Vasquez (F)

Inter - Parma

10 ottobre, ore 18, DAZN

Napoli - Frosinone

10 ottobre, ore 20.45, Sky e DAZN

Como - Roma

11 ottobre, ore 12.30, DAZN

Lazio - Monza

11 ottobre, ore 15, DAZN

Lecce - Bologna

11 ottobre, ore 15, DAZN

Sassuolo - Milan

11 ottobre, ore 18, Sky e DAZN

Cagliari - Juventus

11 ottobre, ore 20.45, DAZN

Atalanta - Venezia

12 ottobre, ore 18.30, DAZN

Torino - Udinese

12 ottobre, ore 20.45, Sky e DAZN

SERIE A, LA CLASSIFICA MARCATORI AGGIORNATA

6 reti: Malen (Roma)

4 reti: Raimondo (Frosinone), Lautaro Martinez (Inter) e Varela (Monza)

3 reti: Maldini (Cagliari), Mastantuono (Fiorentina), Kvernadze (Frosinone), Osmajic (Genoa), Frattesi (Lazio), Moreira (Milan) e Adzic (Sassuolo)