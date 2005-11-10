Cosa resterà degli anni '80: 7 giocatori in Serie A nati in questa decade, Darmian l'ultimo

Con Mattia Darmian al Bologna salgono a sette i giocatori di Serie A nati negli anni '80. E di questi, il nuovo giocatore rossoblù, classe 1989, è il più giovane.

Nel settebello del massimo torneo, hanno inciso in modo decisivo gli infortuni di Grabara e Holm che hanno costretto Juventus e Bologna ad attingere dagli svincolati per trovare dei sostituti: i bianconeri, ricordiamo, hanno ripreso il 37enne Neto.

Ci sono due giocatori anche entrati negli "anta": Daniele Padelli, che il 25 ottobre arriverà a quota 41 anni e Luka Modric, che ci è arrivato lo scorso 9 settembre. Il croato è il "nonno" della Serie A.

I SETTE DEGLI ANNI '80

1. Luka Modric (Milan), 41 anni (9 settembre 1985)

2. Daniele Padelli (Udinese), 40 anni (25 ottobre 1985)

3. Lorenzo De Silvestri (Bologna), 38 anni (23 maggio 1988)

4. Nemanja Matic (Sassuolo), 38 anni (1° agosto 1988)

5. Henrikh Mkhitaryan (Inter), 37 anni (22 gennaio 1989)

6. Neto (Juventus), 37 anni (19 luglio 1989)

7. Matteo Darmian (Bologna), 36 anni (2 dicembre 1989)