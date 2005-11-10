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Grazie a Darmian la Serie A ritrova un italiano che ha giocato i Mondiali. E gli altri del 2014?

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Gaetano Mocciaro
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Gaetano Mocciaro
Oggi alle 18:40Serie A
09.10.2026 18:40Serie A
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Fino alla firma del difensore, il nostro campionato si era ritrovato in una situazione senza precedenti
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con l'ufficialità dell'ingaggio del Bologna di Mattia Darmian, l'Italia torna ad avere un superstite dell'ultimo Mondiale a cui ha partecipato. Il difensore era assieme a Mattia Perin l'unico superstite nella passata stagione. E in quella attuale, il portiere ha scelto di scendere di categoria, andando a difendere i pali del Palermo.

Gli altri giocatori in attività

Altri tre sono ancora in attività, Lorenzo Insigne che ha già segnato 2 reti in 4 partite con la Sampdoria in Serie B. Poi ci dobbiamo spostare sul Golfo Persico dove Marco Verratti è da tre anni in Qatar e attualmente all'Al-Arabi dove da qualche settimana è tornato in campo recuperando da un infortunio. Negli Emirati Arabi c'è invece Mario Balotelli, in forza all'Al-Ittifaq.

In tre allenano in Serie A

E gli altri? Dei 23 chiamati da Cesare Prandelli, ben 3 allenano nell'attuale Serie A, ossia Ignazio Abate, Alberto Aquilani e Daniele De Rossi. Allenano anche Thiago Motta, tra i più quotati tecnici ancora senza squadra e Andrea Pirlo, a un passo quest'estate dalla Nazionale e attualmente negli Emirati Arabi.

Chi lavora per le nazionali azzurre

Avrebbe ritrovato Leonardo Bonucci, rimasto come collaboratore tecnico. Non c'è più invece Gigi Buffon, ex capo delegazione. In U21 c'è Andrea Barzagli come vice di Silvio Baldini nell'U21. Antonio Candreva è invece nello staff dell'U15.

Chiellini dirigente, Marchisio procuratore. E chi parte dalle giovanili

Ha scelto la panchina Gabriel Paletta che è da poco collaboratore tecnico di Alberto Gilardino al Parma. Marco Parolo è l'allenatore del Milan U17. Ruolo dirigenziale già avviato per Giorgio Chiellini alla Juventus. Un cuore bianconero è Claudio Marchisio, che è rimasto nel calcio ma nella veste di procuratore.

Immobile studia da allenatore. Cassano fa parlare sempre di sé

Ciro Immobile ha recentemente appeso gli scarpini al chiodo e ha dichiarato di voler studiare per diventare allenatore. Antonio Cassano invece parla di calcio e fa discutere come sempre. Sirigu e Cerci per ora sono lontani dai riflettori, così come Mattia De Sciglio che è svincolato dal 1° luglio 2025 e ufficialmente non ha mai annunciato il ritiro dal calcio giocato.

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