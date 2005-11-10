Osmajic e Messias fanno felice il Genoa: primi tre punti della stagione e Fiorentina ko 2-1

L'urlo del pubblico del "Ferraris" sancisce il primo successo in campionato del Genoa. La squadra di Daniele De Rossi si impone 2-1 sulla Fiorentina di Paolo Vanoli e la aggancia in classifica. Decisivi i gol di Osmajic e Messias mentre nella ripresa un'autorete di Vasquez ha riaperto il match.

De Rossi passa a quattro, Vanoli con Beto

Daniele De Rossi cambia il suo Genoa e si schiera con una difesa a quattro davanti a Bijlow con Ehizibue a destra, Vasquez a sinistra e la coppia centrale formata da Otoa e Ostigard. A centrocampo con Frendrup c’è Traoré mentre gli esterni sono Ellertsson ed El Shaarawy. In attacco Osmajic con Messias alle spalle. Paolo Vanoli lascia in panchina Pellegrino e affida il reparto offensivo a Beto che sarà supportato alle spalle da Mastantuono, Oulai e Gnomo. In cabina di regia con Fagioli ci sarà Ndour con Fagioli mentre in difesa davanti a De Gea spazio ad una linea a quattro con Jimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepenas.

Uno-due rossoblù

Parte forte la squadra di casa trascinata da El Shaarawy, abile ad accentrarsi e a calciare dalla distanza. De Gea respinge il pallone dalle parti di Ellertsson che sbuccia il tiro ma trova tutto solo Osmajic, bravo a depositare in rete. Il raddoppio arriva pochi istanti più tardi un diagonale di El Shaarawy terminato sul fondo di poco: questa volta Osmajic si trasforma in assistman e serve a Messias un pallone che deve solo depositare in rete. La reazione viola arriva ma la rete di Gnonto viene annullata dal direttore di gara per una posizione irregolare di Beto. Sul ribaltamento di fronte, El Shaarawy si incarica della battuta di un calcio di punizione ma De Gea in tuffo respinge. La squadra di Vanoli prende coraggio e va vicino al gol prima con Gnomo e poi con Mastantuono ma in quest’ultima occasione Bijlow salva con la mano.

Un autogol la riapre

Nella ripresa la Fiorentina si sbilancia di più alla ricerca del gol che riaprirebbe il match ma si espone inevitabilmente alle ripartenza rossoblù come in occasione del cross pericoloso di El Shaarawy. Alla mezz’ora la partita si riapre con Jimenez che scende sulla destra e mette al centro un pallone teso che Vasquez devia alle spalle del proprio portiere per il 2-1. I viola prendono coraggio ma Ndour, dopo una bell’azione, spara in gradinata da ottima posizione e successivamente Njie si fa ipnotizzare da Bijlow che gli sbarra la strada in uscita bassa. Nel finale ancora Ndour vicino al gol del pareggio ma la sua conclusione, e con lei le speranze viola, si stampa sul palo.