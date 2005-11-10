Datolo ricorda il 3-2 del Napoli contro la Juve: "Nessuno ci credeva. Sono ancora un tifoso azzurro"

Jesus Datolo, ex esterno del Napoli, intervenuto a El Goldito TV, ha parlato del suo periodo in Italia con la maglia azzurra e in particolare della grandissima vittoria ottenuta contro la Juventus nel 2009 a Torino, gara in cui fu un vero protagonista. Una rimonta storica, dal 2-0 in favore dei bianconeri al 2-3 finale, con l'argentino che ha ricordato così quelle emozioni fortissime:

"Sono ancora tifoso del Napoli, lo seguo sempre. Forza Napoli sempre. Che serata meravigliosa a Torino... anche perché dovevamo vincere in trasferta. Stavamo perdendo 2-0 e nessuno riusciva a capire come siamo passati da 2-0 a 2-3. Quindi è un ricordo molto bello che conservo”.