Datolo ricorda il 3-2 del Napoli contro la Juve: "Nessuno ci credeva. Sono ancora un tifoso azzurro"
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 22:53Serie A
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11.11.2026 22:53Serie A
L'ex esterno azzurro non sarà mai dimenticato da tutto il popolo partenopeo per una sola grande partita giocata con la maglia del Napoli.
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© foto di Federico De Luca
Jesus Datolo, ex esterno del Napoli, intervenuto a El Goldito TV, ha parlato del suo periodo in Italia con la maglia azzurra e in particolare della grandissima vittoria ottenuta contro la Juventus nel 2009 a Torino, gara in cui fu un vero protagonista. Una rimonta storica, dal 2-0 in favore dei bianconeri al 2-3 finale, con l'argentino che ha ricordato così quelle emozioni fortissime:
"Sono ancora tifoso del Napoli, lo seguo sempre. Forza Napoli sempre. Che serata meravigliosa a Torino... anche perché dovevamo vincere in trasferta. Stavamo perdendo 2-0 e nessuno riusciva a capire come siamo passati da 2-0 a 2-3. Quindi è un ricordo molto bello che conservo”.
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