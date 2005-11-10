Italia, Mancini: "La maxi sosta non mi è piaciuto. Preferisco quella con due partite"

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Francia, ha parlato anche di come ha vissuto la maxi sosta del mese scorso: "A me non è piaciuta quella di quattro partite. Potendo scegliere, preferisco la classica, con due partite alla volta".

Serve un raffreddore dei francesi?

"Beh, se viene a Olise non è male... Scherzi a parte, è bello giocare partite così con avversari così forti, è il bello del calcio: dobbiamo fare la nostra partita, cercare di vincerla e di fare il nostro gioco, provando a migliorare quanto fatto finora".

Cosa pensa della nuova linea arbitrale che lascia giocare?

"Lo dicevo vent'anni fa... Sicuramente hanno migliorato il gioco delle partite. Se poi si segnano un sacco di gol, forse è perché si difende male. Però, per chi guarda da fuori, è più bello e divertente vedere una partita che finisce 4-3".

Sugli esterni c'è qualcosa da sistemare?

"Sicuramente in quel ruolo abbiamo ragazzi giovani, con meno esperienza rispetto ad altri. Possono farla in queste partite, e migliorare. Poi speriamo che tra sei mesi siano migliorati tutti".