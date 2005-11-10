Italia, Calafiori su Olise: "Spero di marcarlo di nuovo. Mbappe out? Sarà comunque complicata"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Francia, Riccardo Calafiori, difensore dell'Italia, ha parlato anche di Olise, esterno dei transalpini che si troverà di fronte per l'ennesima volta: "Spero di marcarlo di nuovo. C'è poco da studiare: è un giocatore di alto livello, come altri del loro attacco. È sempre emozionante giocare in Nazionale contro questi giocatori, è un bel test personale".

Mancheranno Tchouameni e Mbappé, può essere una possibilità in più?

"Secondo me sarà comunque complicata, hanno diversi giocatori di altissimo livello e credo cambi poco. Preferisco rimanere concentrato sulla mia squadra, dipende da come approcciamo la partita".