Zidane torna sul suo periodo in Italia: "Devo tutto a Lippi. Mi ha insegnato tanto e mi ha dato fiducia"
Lorenzo Di Benedetto
Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Italia, il commissario tecnico della Francia, Zinedine Zidane, ha parlato anche del suo periodo nel nostro Paese da calciatore e di quanto Marcello Lippi sia stato fondamentale per la sua carriera: "Lippi mi ha insegnato che non bisogna mai fermarsi, che bisogna insistere sempre. Io all'inizio non giocavo bene: i tifosi e la stampa non mi amavano. Ho sofferto un po', ma Lippi mi ha detto che avrei giocato nella sua Juve: gli devo tutto. Un giorno mi piacerebbe, sì, perché no, se continuerò a fare l'allenatore".
Cosa le ha dato di più il calcio italiano?
"Onestamente, la tattica. Con Lippi facevamo tanti minuti di tattica ogni giorno: per uno come me, che voleva sempre il pallone, ha significato imparare tanto. Un maestro come Lippi mi ha insegnato tanto a livello tattico. Inoltre, mi ha dato grandissima fiducia e ho cercato di restituirgliela sul campo: a Milano abbiamo giocato delle belle partite".