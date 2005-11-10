Novellino bacchetta Lang: "Non è intelligente, non mi è piaciuto. Intervenga Di Lorenzo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex tecnico di lungo corso Walter Novellino ha analizzato le difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri, soffermandosi sulle possibili soluzioni tattiche per migliorare il rendimento offensivo, tra cui quella di affiancare un secondo attaccante a Rasmus Hojlund: "Potrebbe essere una soluzione, ma la cosa principale è recuperare gli infortunati”.

Novellino si è anche soffermato sul 'caso' Lang scoppiato domenica al Maradona nel corso del match contro la Lazio, quando l'esterno olandese si è scontrato più volte con i tifosi che lo hanno sommerso di fischi: "Non è intelligente. In un momento di così grande difficoltà del Napoli, i tifosi sono fondamentali. Sono i trascinatori e quello che ha fatto non mi è piaciuto assolutamente. Spero che intervenga il capitano, Giovanni Di Lorenzo, per fargli comprendere l'importanza di evitare ulteriori provocazioni e ricucire il rapporto con i sostenitori azzurri".