Bologna, Zortea: "Palladino è un top, assomiglia a Italiano in un aspetto. Tedesco? Sfortunato"

Lunga intervista quella fatta dal difensore del Bologna Nadir Zortea, intervenuto ai microfoni di Canale 88 per commentare i temi di attualità del club felsineo. Queste le sue parole: "La sosta arriva in un periodo in cui abbiamo tempo per mettere ancora qualcosa nelle gambe e migliorare la condizione. Negli ultimi tre giorni abbiamo lavorato veramente tanto e credo che questo possa darci un surplus fisico. È arrivata in un momento che non è né bello né brutto, quindi va bene così. Adesso ce la giochiamo".

Qual è il segreto di Palladino?

"Il segreto è che è un grande allenatore. Abbiamo cambiato un po' il nostro stile di gioco: siamo sicuramente più aggressivi e abbiamo un sistema che richiede un dispendio fisico maggiore. Abbiamo dedicato molto tempo alla preparazione atletica e abbiamo faticato tanto. Credo che questa sia la chiave del nostro miglioramento nelle ultime partite".

Facciamo un passo indietro: cosa non ha funzionato con Tedesco?

"Con il mister abbiamo fatto un tipo di preparazione diversa e avevamo sicuramente uno stile di gioco differente. Non era né sbagliato né giusto, semplicemente diverso. In alcune partite abbiamo pagato anche un po' di sfortuna: con l'Atalanta abbiamo preso gol nel finale, mentre contro la Lazio, alla prima giornata, era una partita che potevamo tranquillamente vincere. L'unica cosa che non ha funzionato sono stati i risultati".

C'è una similitudine tra Palladino e Italiano?

"Sì, secondo me nel tipo di gioco c'è. Anche perché siamo spesso a uomo e andiamo sempre aggressivi sui riferimenti. È un po' uno stile che richiama quello di Italiano. Sicuramente l'intensità che mettiamo in campo, dal punto di vista fisico, tecnico e caratteriale, ha dei tratti in comune".

Se dico la parola Europa, tu cosa mi rispondi?

"Attualmente siamo molto concentrati partita dopo partita. Siamo ancora all'inizio del campionato e abbiamo ottenuto buoni risultati, ma non abbiamo ancora raggiunto nulla. Ci sono tantissime partite da giocare e sappiamo che una stagione può attraversare momenti positivi e negativi. Preferiamo mantenere la nostra linea e concentrarci su una partita alla volta".

Parliamo un po' di te. Qual è il tuo obiettivo stagionale?

"Il mio obiettivo è migliorare i numeri della scorsa stagione. So di poter portare più gol e qualche assist in più. Nelle ultime partite mi sto avvicinando a questo traguardo, anche se mi manca ancora un po' di precisione negli ultimi sedici metri. Sono fiducioso che nelle prossime gare il mio score possa crescere".

C'è qualcosa che i tifosi del Bologna devono ancora scoprire di te in campo?

"Con questo tipo di gioco le mie caratteristiche vengono esaltate maggiormente. Vedo che partita dopo partita riesco sempre ad aggiungere qualcosa. Ci sono ancora tante gare da giocare e credo di poter migliorare ulteriormente. Non so ancora quale sia il livello che posso raggiungere, ma sicuramente ho tanto da dare alla squadra e ai tifosi".

Voi terzini siete quelli che hanno beneficiato maggiormente di questo cambio di modulo?

"In questo stile di gioco dobbiamo costruire, difendere, attaccare, coprire e attaccare la profondità. Abbiamo parecchi compiti da svolgere. È un ruolo molto impegnativo e probabilmente siamo ancora più coinvolti nello sviluppo del gioco".

52 presenze e 7 assist con il Bologna: ti manca soltanto il gol. Sei arrivato vicino diverse volte, ora serve lo step in più?

"Sicuramente sta a me migliorare e mettere un po' più di qualità. Magari devo fermarmi qualche volta in più per tirare e allenarmi a trovare il tempo giusto per concludere l'azione. Tante volte arrivo nella posizione giusta, ma sbaglio i tempi o non leggo correttamente la traiettoria. Sono piccoli dettagli che fanno la differenza. Ci sto lavorando e credo che nelle prossime partite arriveranno i risultati".

A Cagliari, però, hai realizzato sei gol e fornito anche due assist.

"Sì, mi trovo a mio agio quando gioco in posizione avanzata. Riesco spesso a trovarmi in zone interessanti e sta a me sfruttare maggiormente queste situazioni. So che è una mia caratteristica e devo assolutamente tirarla fuori".

Che rapporto hai con il presidente del Bologna?

"È una persona magnifica. Quando viene al centro sportivo o alle partite ci saluta, parla con tutti e pranziamo insieme. C'è sempre una grande chimica. Diciamo che lo slogan "We Are One" lo incarna perfettamente".

Cambiaghi è arrivato in Nazionale. Secondo te anche Bernardeschi meritava la convocazione?

"Secondo me sì. È un giocatore importante per noi, un leader che sta portando gol e numeri, con grande presenza e personalità. Credo sia un giocatore da Nazionale, così come ce ne sono tanti altri. Al momento, però, la scelta è quella di dare spazio ai giovani. Berna ha qualche anno in più, ma penso che si stia esprimendo veramente alla grande".

Tu pensi alla maglia azzurra?

"Sì, ci penso. Non è un'ossessione, ma mi concentro sulle cose che possono portarmi a raggiungere quell'obiettivo. Voglio fare bene con il Bologna, perché sarà questo eventualmente a darmi la possibilità di vestire la maglia azzurra".