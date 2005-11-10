Genoa, De Rossi: "Non voglio essere uno di passaggio. Col Milan non meritavamo il ko"

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, presente come ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato del momento della sua squadra che dopo una prima parte di stagione difficile si è rialzato nelle ultime settimane, nonostante l'ultima sconfitta contro il Milan nello scorso weekend: "Forse è stato il momento calcisticamente più difficile della mia carriera, senza dubbio. Diciamo che alla Roma l'esonero arrivò per motivi contingenti. Qualcosa stava mancando, qualcosa non funzionava, non arrivavano i risultati. Per me, per un allenatore, la cosa più importante che puoi fare nella tua carriera è risolvere i problemi. Ovviamente non risolverli da solo, ma farsi aiutare dai protagonisti principali, che sono i giocatori e lo staff. Ci siamo uniti ancora di più. Quindi mi sento felice perché siamo momentaneamente usciti da un momento molto difficile. Purtroppo e per fortuna il calcio ti presenta questo tipo di montagne russe costantemente".

La sconfitta contro il Milan ha interrotto il periodo di sole vittorie. Che cosa ne pensa?

"Siamo ancora nella fase iniziale del campionato. È vero che abbiamo perso, ma abbiamo perso bene, se si può dire, perché non meritavamo assolutamente di perdere. Ma i risultati che abbiamo fatto, tre o quattro settimane fa sembravano veramente un'utopia. Devo ringraziare veramente i miei giocatori, il mio staff, che è meraviglioso, e anche la mia società. Lo dico sempre e lo ripeto, perché mi ha dato fiducia e ha avuto pazienza in un momento in cui altre società, altri club, in altri Paesi e anche qui in Italia, non ne hanno molta. Hanno creduto, si sono ricordati di quanto di buono abbiamo fatto l'anno scorso. Sono contento perché abbiamo dimostrato di poter uscire da momenti difficili e perché sono contento di essere l'allenatore del Genoa. Sto proprio bene lì”.

In ogni posto in cui va, in ogni club che frequenta, riesce a instaurare un rapporto viscerale.

“È il mio modo di essere. Sono passionale, sono uno che non timbra il cartellino, sono uno a cui piace passare del tempo con le persone. Se devo stare con qualcuno della Serie A o della Serie D, non è che sono più felice di stare con quello della Serie A. Per me è assolutamente uguale. Allo stesso modo, se devo passare due ore con un magazziniere o con la nostra cameriera, le passo con lo stesso entusiasmo con cui le passerei con il capitano della squadra. Vivendola così, lì ti rendi conto che il Genoa è una squadra gigante. Il Genoa è pieno di genoani che ti ricordano ogni secondo quanto amino il loro club, il club più antico d'Italia, e quanto siano orgogliosi di essere stati il primo club. La struttura architettonica dello stadio e il calore dei tifosi ti portano a vivere tutto questo. E non lo dico perché voglio fare il ruffiano con i tifosi. È venuto un giocatore del Milan e a fine partita ha detto: 'Non ho mai visto una cosa del genere qui in Italia'. Non sono io che voglio strizzare l'occhio ai miei tifosi. È una realtà di cui si accorgono anche i nostri avversari. È diverso da tanti altri posti, sia perché lo stadio è molto vicino, sia perché i tifosi sono veramente dentro la partita, sono dentro al Genoa e te lo ricordano in ogni istante della giornata. Quando li vedi allo stadio c'è l'esplosione finale di tutto il loro amore nei confronti di questa squadra. E io me lo voglio godere. Non voglio essere uno di passaggio e non farmi toccare, rimanendo impermeabile a tutto questo amore”.