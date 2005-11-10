Roma, Cristiante out 3 settimane. Per Gasperini staffetta tra due pedine verso il Como

La sosta per le nazionali ha restituito alla Roma un Marten De Roon totalmente rigenerato. Presso il centro sportivo di Trigoria, il centrocampista olandese ha ritrovato la migliore condizione fisica, riassaporando i metodi di allenamento di Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco lo ha fortemente voluto nella capitale dopo l'addio all'Atalanta e ora, in assenza di Cristante, tornerà ad affidarsi al suo pupillo.

Le sensazioni verso il Como

In vista della ripresa di campionato contro il Como di Cesc Fabregas e del successivo impegno europeo contro il Real Madrid, inseriti in un ciclo di 7 partite in 20 giorni, Gasperini ha in mente un piano di gestione preciso per la mediana. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, la maglia da titolare accanto a Manu Koné vedrà una staffetta programmata tra De Roon e Niccolò Pisilli, con l'olandese destinato a garantire equilibrio tattico e governo del gioco proprio nella sfida d'esordio dal primo minuto al Sinigaglia, per poi lasciare spazio all'esuberanza del giovane azzurro nella vetrina internazionale di Champions League.

Stop Cristante

L'interditore di centrocampo non sarà a disposizione per la trasferta contro il Como di questa domenica (11 ottobre) e rischia seriamente di saltare anche la successiva sfida di Champions League contro il Real Madrid di José Mourinho. A confermare l'assenza è stato lo stesso Gasperini dal Festival dello Sport di Trento. Il problema? Un'infiammazione al ginocchio destro che lo terrà ai box circa 3 settimane, secondo quanto rivelato dal quotidiano romano.