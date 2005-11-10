La Juventus prepara la sfida europea con l'Omonia senza recuperi dall'infermeria, il Napoli lavora per blindare Scott McTominay e Milan e Juventus continuano a monitorare Alejandro Balde. Preoccupano invece le condizioni di Hakan Calhanoglu in casa Inter. Di seguito le notizie principali del pomeriggio di martedì 24 novembre.

Juventus, nessun recupero per l'Omonia

Kerim Alajbegovic, Nico Gonzalez e Pierre Kalulu hanno svolto ancora lavoro differenziato e difficilmente saranno disponibili per la sfida europea di giovedì. L'argentino e il giovane attaccante puntano al rientro per la gara di domenica contro il Como, mentre per il difensore francese servirà più tempo.

Genoa, ansia per Leo Ostigard

Il difensore norvegese è stato accompagnato nella notte all'ospedale San Martino di Genova dopo un improvviso attacco febbrile accompagnato da un forte mal di testa. Gli accertamenti, effettuati sotto la supervisione del professor Matteo Bassetti, hanno escluso problematiche cliniche di rilievo. Il giocatore resterà comunque in osservazione.

Napoli, incontro per il rinnovo di Scott McTominay

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha incontrato Colin Murdock, agente del centrocampista scozzese, per proseguire i discorsi sul prolungamento del contratto in scadenza nel 2028. La distanza economica resta importante: McTominay, che oggi percepisce circa 4 milioni netti, chiederebbe almeno 7 milioni a stagione. Il Napoli non sembra però intenzionato ad assecondare queste richieste.

Roma, Devyne Rensch salta il PSG

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Champions League a Parigi. Non ci sarà l'esterno olandese, fermato da una lesione di grado intermedio dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Gli esami hanno escluso una ricaduta del precedente infortunio rimediato contro il Manchester United.

Milan e Juventus, continua il pressing su Alejandro Balde

L'esterno del Barcellona resta un obiettivo di mercato per entrambe le società italiane, complice il poco spazio trovato in questa prima parte di stagione. I bianconeri potrebbero affondare soltanto dopo una cessione nel reparto, con Cabal tra i possibili partenti. Intanto il suo agente Jorge Mendes ha già incontrato Joan Laporta, ma il Barcellona vorrebbe prima individuare un rinforzo difensivo prima di dare il via libera a un'eventuale partenza.

Inter, risentimento muscolare per Hakan Calhanoglu

Gli esami strumentali effettuati dal centrocampista turco all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano hanno evidenziato un risentimento ai flessori della coscia destra. Il giocatore si era fermato durante il primo tempo della sfida contro l'Atalanta. L'Inter non ha ancora comunicato i tempi di recupero.