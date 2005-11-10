Genoa, previsto un contatto per il rinnovo di De Rossi: il tecnico chiede certe garanzie

Daniele De Rossi sta cercando di dare un futuro di riscatto all’Ostiamare ma è prima di tutto un allenatore. E il suo presente è il Grifone, a cui è legato da un contratto fino al prossimo 30 giugno. L’idea di un rinnovo per almeno un’altra stagione era già stata presa in considerazione nel maggio scorso ma il tecnico ritenne che non ci fossero le condizioni giuste per rinnovare e la stagione è iniziata con il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno.

Prolungamento, ingaggio più alto e un programma di crescita

Adesso l'idea è tornare su quel pensiero e i dirigenti ci ragionano sopra: un contatto è previsto nelle prossime settimane, con una nuova proposta su cui ragionare, con prolungamento, ingaggio più alto e chiaramente un programma di crescita della squadra dal punto di vista tecnico, fa sapere oggi il Secolo XIX.

Le parole per la conferma ottenuta dopo il ko contro il Parma

Lo stesso De Rossi parlò con grande gratitudine della scelta fatta dalla società di confermarlo dopo il ko contro il Parma: "Devo ringraziare i miei giocatori, il mio staff che è meraviglioso e anche la mia società – lo dico sempre e lo ripeto – perché mi ha dato fiducia e pazienza in un momento in cui altre società, altri club, in altri paesi, anche qui in Italia, non ne hanno molta, quindi ci hanno creduto. Si sono ricordati di quanto di buono abbiamo fatto l’anno scorso, e sono contento in primis perché abbiamo dimostrato di poter uscire da momenti difficili e, in secondo luogo, perché sono contento di essere allenatore del Genoa. Sto proprio bene lì".